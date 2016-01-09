İngiliz sokak sanatçısı Banksy İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin en ünlü eserlerini bir araya getiren The Art of Banksy sergisi 14 Ocak'tan itibaren Global Karaköy'de ziyaret edilebilecek.

Radikal'de yer alan habere göre Banksy, 10 yıldır başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlendi. Gerçek adı bilinmese de herkes onu dünyanın dört bir yanındaki duvarlara çizdiği resimlerin altındaki imzadan tanıyor.

"Gerilla artist" olarak anılan Banksy, çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci, hayvan haklarını savunan ve tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar veriyor.

Banksy istediğinin iyi resimler yapmak olduğunu ve kimliğini açıklamayacağını ifade ediyor. İngiltere'nin yanı sıra Filistin'de yaptığı siyasî eserlerle de tanınıyor. Banksy aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin ünlü televizyon dizisi The Simpsons adlı çizgi dizide içinde kapitalizm eleştirisi içeren bir giriş hazırladı.