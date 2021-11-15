İngiliz şirket, Covid'e karşı T hücreleriyle savaşan aşı üzerinde çalışıyor

İngiltere'de bir şirket, Koronavirüs'e karşı daha uzun süre bağışıklık sağlamak için T hücrelerini kullanan yeni bir aşı üzerinde çalışıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2016 yılında T hücreleri üretmek için kurulan Emergex, Covid-19'la enfekte olmuş hücrelere de T hücreleriyle müdahale edecek bir aşı üzerinde çalışıyor.

Varolan Koronavirüs aşılarında antikorlar enfekte hücrelere tutunup yayılmasını engellerken, T hücreleri enfekte olan hücreleri yok ediyor.

Emergex, yeni aşının insan testlerinin gerçekleşmesi için İsveç sağlık yetkililerinden onay aldı. İlk denemelerde 26 kişi gönüllü olacak. Çalışmanın ön bulgularının haziranda çıkması bekleniyor.

Geliştirilecek aşı, parmak boyutunda küçük iğnelere sahip bir bez parçası gibi vücuda takılabilecek.