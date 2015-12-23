İngiliz gazetecinin, Atatürk Havalimanı'ndaki ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı

Ekim ayında İstanbul'dan Erbil'e gitmek isterken uçağı kaçıran İngiliz savaş muhabiri Jacqueline Anne Sutton'un ölümü ile ilgili soruşturmada savcılık olayı Adli Tıp'ın intihar olduğu yönündeki tespiti üzerine takipsizlik kararı verdi.

Hürriyet'in haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Londra'dan Erbil'e gitmek için geldiği AtatürkHavalimanı'nın tuvaletinde ölü bulunan İngiliz yolcu Jacqueline Anne Sutton'un, intihar ettiği yönünde tespitte bulunarak hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Kararda, olay kapsamında incelenen kamera kayıtlarına göre, Sutton'un 2 saat havalimanında kaldığı, bu süre zarfında kimseyle irtibata geçmediği, bir kafede oturarak, iki bira içtiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Savaşta ve Barışta Muhabirlik Enstitüsü Irak Masası Başkanvekili olan Sutton'un, Erbil'e gitmek için uçağın körüğünün bulunduğu salona gittiği, oturma alanında yaklaşık 40 dakika beklediği, uçak saatinde diğer yolcular uçağa bindiği halde Sutton'un uçağa binmediği, kameralara sırtının dönük bir şekilde oturduğu bildirilen kararda, Sutton'un uçak kalktıktan yaklaşık 7-8 dakika daha oturma alanında beklediği, ardından da yolcu transfer masasına yönelerek uçağı kaçırdığını beyan ettiği, görevlinin de Sutton'a yeni bilet alması gerektiğini söylediği ve görevlinin alınan ifadesine göre bu sırada Sutton'un gözlerinin yaşardığını gözlemlediği aktarıldı.

Kayıp 7 dakika





Kararda, Sutton'un görevliyle konuştuktan sonra yolcu transfer masasından ayrıldığı ve tuvalete yöneldiği ifade edilerek, Sutton'un tuvalete girdikten 7 dakika sonra 2 Rus yolcu tarafından fark edildiği, yolcuların olayı görevlilere bildirilmesi üzerine tuvalete doktorun geldiği, Sutton'un kapının arkasına kendisini astığı için görevlilerin kapıyı levye ile zorlayarak tuvalete girdiği, doktor tarafından yapılan ilk muayenesinde ölmüş olduğunun tespit edildiği bilgilerine yer verildi.

Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi'nin raporuna yer verilen kararda, Sutton'un ayakkabılarının bağcığı ile kendisini tuvalettin arkasında bulunan askıya astığı, askının 1,76 santimetre yükseklikte bulunduğu, Sutton'un boyunun ise 1,69 santimetre olduğu, arada 7 santimetrelik bir yükseklik olduğu ifade edilerek, Sutton'un vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı, kanında da uyuşturucu ve uyutucu madde bulunmadığı kaydedildi.



Kararda, dairenin Sutton'un ölümünün intihar olduğu yönünde oy birliğiyle rapor hazırladığı düzenlediği ifadelerine yer verilerek, Sutton'un ölümüyle ilgili soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. İngiliz yolcu Jacqueline Anne Sutton Londra'dan Erbil'e gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nın tuvaletinde 17 Ekim 2015'te bayanlar tuvaletinde ölü bulunmuştu.