Atatürk Havalimanı'nda ölü bulunan İngiliz gazetecinin ailesi: Şimdilik intihar olduğuna inanıyoruz

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ölü bulunan 50 yaşındaki İngiltere vatandaşı eski BBC çalışanı Jacky Sutton'ın ailesi, olayda "başka bir kişinin dahli olmadığına" inanıyoruz dedi. Yazılı bir açıklama yapan Jacky Sutton'ın kardeşi Jenny Sutton, "Bu aşamada, Jacky'nin tek başına davrandığına inanıyoruz" dedi.

Ancak açıklamada Sutton'ın intiharı ile ilgili olarak "yeni bilgilerin ortaya çıkmasının da mümkün olduğu" belirtildi.

Eski bir BBC çalışanı olan Jacky Sutton, Londra merkezli Savaş ve Barışta Muhabirlik Enstitüsü'nün (IWPR) Irak masası başkanvekiliydi.

İstanbul üzerinden aktarma yaparak Erbil'e gitmeyi planlayan Sutton, zamanında uçağa yetişememiş ve tuvalette ölü bulunmuştu.

Sutton'ın ayakkabılarının bağcıklarını çözerek kendisini tuvalet kapısının arkasındaki askıya astığı bildirilmişti.

İngiliz basını daha önce Sutton'ın, "IŞİD'i kendisini hedef almasından korktuğunu" yazmıştı.

Sutton'ın 1990'lı yıllarda, Eritre'deki 5 yıllık görevinin ardından "travma sonrası stres bozukluğu" yaşadığı, Eritre hükümetinin onu o dönem ajan olmakla suçladığı ve gözaltına alarak sınırdışı ettiği de bildirilmişti.

'Bağımsız soruşturma da istenecek'

İngiliz Guardian gazetesi de bugün iç sayfalarındaki kısa haberde, Jacky Sutton'ın ailesinin yaptığı açıklamaya yer verdi.

Haberde havaalanındaki kapalı devre güvenlik kamerası görüntülerinin ve çekilen fotoğrafların incelenmesi ile görgü tanıklarının açıklamaları sonrası, ailenin tavrının değiştiği belirtiliyor.

Sutton'ın herhangi bir zorluk yaşamadığı, üzerindeki iki kredi kartı ile yüklü miktarda nakit paranın çalınmadığı; onun ailesinin ve IWPR'ın, Türkiye'deki soruşturma tamamlandığında bir de bağımsız bir uzmandan olayı soruşturmasını isteyecekleri de eklenmiş habere.