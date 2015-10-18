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Uçağını kaçıran yolcu intihar etti!

Parası olmadığını söyleyen Sutton Atatürk Havalimanı'nda bir süre ağladıktan sonra, tuvalette kendini astı

18 Ekim 2015 11:42

Uçağını kaçıran 50 yaşındaki İngiliz vatandaşı Jacqueline Anne Sutton, Atatürk Havalimanı'nda intihar etti.

Türk Hava Yolları'nın TK- 1986 sefer sayılı uçağıyla dün gece saat 21.58'de Londra'dan Atatürk Havalimanı'na gelen ve transit olarak saat 00.15'te Erbil'e gidecek olan Sutton uçağını kaçırdı. Bunun üzerine transit yolcu bankosuna başvuran Sutton, yer hizmeti görevlilerine ne yapması gerektiğini sordu. Görevlilerden uçağını kendisinin kaçırdığı için yeni bir bilet alması gerektiğini öğrenen Sutton, daha sonra bilet satış ofisine yönlendirildi.

Ancak parası olmadığını ifade eden Sutton bir süre ağladıktan sonra dış hatlar terminali geliş katında transit bölümdeki tuvalete gitti. Burada ayakkabılarının bağcıklarını çözerek kendisini tuvalet kapısının arkasındaki askıya asan Sutton'un intihar ettiği tuvalete giren 3 Rus yolcu tarafından fark edildi. Rus yolcuların görevlileri haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri İngiliz uyruk yolcunun öldüğünü anlayınca polise haber verildi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sutton cenazesi polisler tarafından 215 no'lu köprüden indirilerek aprona gelen cenaze aracına konulup Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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