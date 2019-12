-İNGİLİZ ŞARKICI SONİQUE İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - İngiltere'nin ünlü sanatçılarından Sonique, Formula 1 haftası kapsamında düzenlenecek Red Race Party'de, 360 İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Müzik listelerinde edindiği ön sıralardaki yer ile dünyanın bir çok ülkesinde hayranları bulunan sanatçı, ilk albümü sadece İngiltere'de 1 milyondan fazla satış yapıp, uzun haftalar listenin bir numarasında kalarak Guinness rekorlar kitabında yerini aldı. Sonique, sergileyeceği DJ seti ve unutulmaz dans performansıyla dinleyicilerine uzun süre akıllardan çıkmayacak bir konser sunacak. Balkan Çingenelerinin ünlü müzik topluluğu Koçani Orkestar, yarın Haymatlos'ta sahneye çıkacak. Trompet virtüozu Naat Veliov tarafından kurulan, Roman müziğini dünyaya duyurma konusunda büyük katkıları olan grup, Türkçe'ye uyarladıkları şarkılar ve yaptıkları film müzikleriyle de tanınıyor. 2 trompet, 3 tuba, saksafon, klarnet, zurna ve perküsyoncudan oluşan geniş grup, hareketli şarkılarını İstanbullular için seslendirecek. Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Christian Fennesz, 7 Mayıs'ta Borusan Müzik Evi'nde bir performans sergileyecek. Müzik eleştirmenleri tarafından alanındaki başarılar dile getirilen ünlü sanatçı, elektronik gürültülerin arasına kırılgan melodiler yerleştirdiği bestelerini sanatseverlerle buluşturacak. Soul ve funk karışımı şarkılarıyla, kuruldukları günden beri İstanbul'un bir çok mekanında hayranlarıyla buluşan Effective, aynı gün Alt'ta dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Vokalde Evrim Özşuca, geri vokalde Selin Sümbültepe ve Hande Everes, trompette Mert Fehmi Alatan, saksafonda Duru Tuna, trombonda Hakan Çimenot, klavyede Gökhan Sürer, bas gitarda Deniz Kançelik ve davulda Tunç Çakır'dan oluşan grup, Erykah Badu, Jill Scott, Roy Hargrove gibi ünlü isimlerin parçalarını özgün tarzları ve sıra dışı sahne performansları ile dinleyicilere sunacaklar. Güçlü sesi ile Türkiye'nin en başarılı kadın müzisyenleri arasında gösterilen Candan Erçetin, 8 Mayıs Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek. Erçetin, ''Anneler Günü''ne özel vereceği konserde, sevilen şarkılarını anneler için söyleyecek. Keman virtüözü Nedim Nalbantoğlu ve bas klarnetçi Oğuz Büyükberber, 10 Mayıs tarihinde Alt sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıkacak. Çok sayıda ünlü sanatçı ile çalışan ve bir çok albümde katkıları bulunan iki sanatçı, Demirhan Bayhan ve Cengiz Baysal ile birlikte eşsiz melodilerini dinleyicilerle paylaşacak. Beyoğlu Hayal Kahvesi, 12 Mayıs'ta Aşkın Arsunan ve Jazz-İno Orkestrası'na ev sahipliği yapacak. Birbirinden başarılı sanatçıların aynı anda sahnede izlenebileceği konserde başarılı caz örnekleri görülebilecek. Peter ve Zoltan Katona, ''Katona Twins'' adını verdikleri performansla aynı gün Akbank Sanat'ta sahne alacak. Dünyaca ünlü klasik müzik bestelerini dinleyicilerle buluşturacak olan ikili, gitardaki başarılarıyla unutulmaz bir konser verecek. Ünlü piyanist Arcadi Volodos da aynı gün İş Sanat Kültür Merkezi'nde vereceği konserle unutulmaz klasik müzik repertuvarını sunacak. Müzik alanında bir çok ödülü bulunan sanatçı, Schubert ve Liszt'in eserlerini icra edecek. -SAHNE SANATLARI- Yiğit Sertdemir'in kaleme alıp yönettiği, ''Öldün, Duydun mu?'' isimli oyun, 8 Mayıs'ta Kumbaracı50 sahnesinde seyirci karşısına çıkacak. Bir gürültü ile uyandığında kendini bir küvetin içinde gömülü bulan bir adamın, içinde bulunacağı durumu anlatmak üzere gelen anlatıcı ile yaşadıklarının aktarılacağı oyunda, Aslı Can Kortan, Erkan Kortan ve Gülhan Kadim görev alacak. ''King Kong'un Kızları'' isimli oyun Işıl Yücesoy'un yönetiminde yarın Şişli Cevahir Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak. Bir huzur evinde ölümü bekleyen kadınların yaşantılarından bir kesiti konu alan ve 14 yaş izleme sınırı bulunan oyunda Habibe Merih Atalay, Ebru Unurtan, Mehlika Balkan, Hanife Şahin, Suna Selen, Emin Olcay, Mahmut Gökgöz, Tomris Oğuzalp ve Turan Günay rol alacak. Aynı gün sahnelenecek Deniz Altun'un yazdığı ''Gül'e Ağıt'', Mehmet Ergen'in yönetiminde, Müşfik Kenter Sahnesi'nde perdelerini açacak. Elif Ürse, Zeyno Eracar, Aytekin Özen, Mert Asutay ve Ali Rıza Kubilay gibi oyuncuların yer aldığı oyunda, ''namus'', ''aşk'' gibi kavramların gölgesinde öldürülen kadınların Türkiye'deki simgesi haline gelen ''Güldünya''nın zorlu hayatı anlatılacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu Küçük Sahne, aynı gün Cezmi Ersöz'ün yazıp, Serap Eyüpoğlu'nun sahneye koyduğu ''Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk'' isimli oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak. Sevgililer Günü'nde sevgilisini bekleyen bir adamın, gelmeyen sevgilisi ve gelmiş geçmiş tüm kadınlarla hesaplaşmasına kadar giden iç konuşmalarını konu alan oyunda Kürşat Alnıaçık, tek kişilik performansıyla izleyicilerini büyüleyecek. Türkiye'nin sıra dışı yazarlarından Tezer Özlü'nün ünlü eseri ''Çocukluğun Soğuk Geceleri'' de aynı gün İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda perdelerini açacak. Farklı sahne tasarımı ve oyun örgüsü ile oyuncunun seyirciyle karşılıklı etkileşim kurmasını sağlayarak, çocukluk, ilk gençlik, kadınlık, cinsellik ve delilik temalarının anlatılacağı oyunda, Nesrin Uçarlar, tek kişilik performansını izleyiciye sunacak. Aynı gün sahnelenecek bir başka oyun, William Wharton'un beyaz perdeye de uyarlanan ünlü eseri ''Birdy'' de Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak. Savaştan geri dönen ve biri fiziksel hasar gören, diğeri ise savaş travmasını atlatamayarak özgürlüğünü kafasının içindeki kuş imgesiyle yaşayan iki yakın arkadaşın hikayesinin etkileyici sunumunda, Atilla Şendil, yönetmen koltuğunda oturuyor. Tiyatroseverler oyunda Erdoğan Ersever, Can Yılmaz, Kerim Altunbaşak, Emre Çakman, Onur Demircan ve Hakan Yufkacıgil'in oyunculuğuyla izlenebilecek. Oyun 8 Mayıs tarihine kadar aynı salonda görülebilecek. Şişli Cevahir Sahnesi, William Blake'nin ağzından kendi yaşantısını anlattığı ''Bir Saatin İçinde Sonsuzluk'' isimli oyuna 8 Mayıs tarihinde ev sahipliği yapacak. Uluslararası tiyatro grubu Theatre of Ethernal Values'un, son yapımı olan dahi düşsel şair ve artist William Blake'in hayatının multi media olarak sunulacağı performansa gelen seyirciler, unutulmaz anlar yaşayacaklar. Yıldıray Şahinler'in yönettiği Irmak Bahçeci'nin eseri ''Alevli Günler'', 12 Mayıs tarihinde Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Öldükten sonra yakılmayı vasiyet eden bir şaman profesörün başına bürokratik olaylar yüzünden başına gelen komikliklerin eleştirel bir dille anlatıldığı oyunda, Cem Davran, Erkan Can, Levent Üzümcü, Bahtiyar Engin ve Tuğçe Kıltaç rol alacak.