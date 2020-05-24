İngiliz rock yıldızı Liam Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Vuhan'a gitmeli" diyerek eleştirdi

Oasis grubunun eski üyelerinden Liam Gallagher, Manchester City’nin yeni forma tasarımıyla ilgili attığı "Koronavirüs temalı" tweet’i gelen tepkiler üzerine sildi. Gallagher, City’nin 2020/21 formasını tasarlayan kişinin ilk uçakla (Pandeminin ortaya çıktığı) Vuhan’a gönderilmesi gerektiğini yazdı.

Rock yıldızı Liam Gallagher, beğenmediği formayı tasarlayan kişinin ilk uçakla Vuhan'a gitmesi gerektiğini söylerken tweeti “Forma satın alanların da aynı uçağa binmesi gerekir’ diyerek bitirdi.

City’nin yeni formalarının 1990’larda yükselişte olan Brit pop müzik akımından ilham aldığı belirtilmişti. Gallagher’ın kurduğu Oasis de bu akımın öncülerindendi. Aynı zamanda City taraftarı olan 47 yaşındaki yıldız, tweeti sildikten sonra gelen sorulara sadece “ha ha ha” diye yanıt verdi.