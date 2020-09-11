İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Evli ve çocuklu bir Premier Lig oyuncusu bana cinsel organının fotoğraflarını gönderiyor

Birleşik Krallık'ta yayınlanan "Aşk Adası" dizisinde oynayan 25 yaşındaki oyuncu Georgia Harrison, kendisini sosyal medyadan rahatsız eden bir Premier Lig futbolcusunun kendisine cinsel organının fotoğrafını yolladığını itiraf etti.

Harrison, söz konusu futbolcunun mesajlarına devam etmesi halinde kim olduğunu basına açıklayacağını belirterek, "Birkaç hafta sonra bana cinsel organının fotoğrafını gönderdi. Biliyordum çünkü daha önce de göndermişti. Aradım ve o olduğuna emin oldum. Benimle görüşmek istedi. Eğer durmazsa basına kim olduğunu söyleyeceğimi dile getirdim. Daha sonra bir sürü cinsel organ fotoğrafı gönderdi. Avukatımla konuştum ve koruma kararı için başvurabileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

Futbolcunun evli ve çocukları olduğunu dile getiren Georgia Harrison, "İnanamıyorum çünkü kaybedecek bir eşi ve çocukları olan bu adam uluorta kendini riske atıyor. Midemi bulandırıyor zira genç çocuklar ona sadece futbolcuymuş gözüyle bakıyor" dedi.