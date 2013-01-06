İngiliz muhabirler Türkiye'de yanlışlıkla geneleve gittiler

İngiliz Telegraph gazetesi muhabirlerinden Matt McDonald ve Andy Madeley’in 16 aylık bisiklet yolculuğu sona erdi. Yaşadıklarını gazetelerine yazan ikili, bir genelev sahibinin kendilerini silahla tehdit ettiklerini belirtti.

Yolculuklarında Türkiye’ye de uğrayan muhabirler, toplam 24 bin kilometre yol kat etti. İkili, yolculukta yaşadıklarını gazetelerine yazdı.

Strasbourg, Münih, Dubrovnik, Atina, Tahran, Taşkent ve Kaşgar’ın da bulunduğu pek çok şehri bisikletleriyle gezen McDonald ve Madeley’nin, Türkiye’deki durağı ise Erzurumdu.

Türkiye’deki bir genelevde ‘şanssız’ bir deneyim yaşadıklarını belirten ikili, gittikleri mekânın genelev olduğunu bilmediklerini açıkladı.

Muhabirler, mekânda İbrahim adlı bir adamın kendilerini silahla tehdit ettiklerini, ardından da İbrahim isimli kişinin genelev sahibi olduğunu anladıklarını söyledi.

İngilizler, o geceyi bir restoranda uyuyarak geçirmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Muhabirler, soğuk havadan korunmak amacıyla bir Türk hamamına gittiklerine de değindi. İkili, yolculuklarının ‘War Child’ adlı hayır kurumuna, savaş bölgelerindeki çocukların gelişimine destek olma amacıyla gerçekleştiğini belirtti.



