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Yaşam

İngiliz milli hokey takımı olimpiyatlar öncesi soyundu

Londra'da düzenlenecek 2012 Olimpiyatları'na sayılı günler kala, magazin dergilerine soyunan erkek sporcu sayısındaki artış dikkat çekiyor

16 Temmuz 2012 13:09

Olimpiyatlar öncesi yüzme rekortmeni Michael Phelps ve İngiliz cimnastikçi Louis Smith’den sonra İngiliz milli hokey takımı da, müsabakalar öncesi hem hokeyin seksi bir spor olduğunu kanıtlamak hem de prostat kanserine karşı farkındalık yaratmak için çıplak poz verdi. Cosmopolitan dergisi için gerçekleştirilen çekimlerde takımın kalecisi George Pinner, çekimlerin eğlenceli olduğunu, ancak bundan daha önemlisi bir amaç uğruna böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi. “Kariyerim için vücudum ve sağlığım çok önemli” diyen Pinner buna göre dikkatli yaşadığını ve sağlığına özen gösterdiğini ekledi. Çekimler, prostat kanserine karşı mücadele eden ve erkek üreme sağlığıyla ilgili çalışmalar yapan ‘Everyman’ fonu için gerçekleştirilirken, kampanyanın sözcüsü sadece İngiltere genelinde her yıl on bini aşkın erkeğin prostat kanserine yakalandığını ifade etti.

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George PinnerMichael PhelpsLouis Smithİngiliz milli hokey takımıCosmopolitan

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