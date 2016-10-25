İngiliz 'Mick Amca'nın Türkiyelilere çöp isyanı: Utanmıyor musunuz?

Fethiye’de yaşadığı öğrenilen İngiliz Mick Scarsbrook’un, Türkiye’de her tarafın çöp olmasına karşı çektiği ‘isyan videosu’ sosyal medyada gündem oldu.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre Mick Scarsbrook, kişisel Youtube hesabı üzerinden yayınladığı videoda Türkiyelilere, “Bu çöplerden ben utanıyorum, siz utanmıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

“Türkiye bir cennet, nereye giderseniz inanılmaz bir güzellik var. Sizler çok şanslısınız, burada yaşıyorsunuz. Ama bu Türkiye’de bir sorunumuz var. Biliyor musunuz ne sorunumuz var: Çöp! Her yer çöp! Sorumluluk kimin? Sizin” sözleriyle başlayan videonun devamında Mick Scarsbrook şöyle dedi:

“Yurtdışından insanlar buraya geliyor. Tatil için geliyorlar. Onlar bu kadar çöp görürlerse ayıp değil mi?”

Mick Scarsbrook videosunda sadece yakınmıyor, gördüğü çöpleri topluyor da!

İşte izleyeni utandıran o video: