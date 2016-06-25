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Spor

İngiliz medyası Ozan Tufan'ı Yaya Toure'ye benzetti; 4 Premier Lig devinin peşinde olduğunu iddia etti

Fenerbahçe'nin genç oyuncu için 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği belirtildi

25 Haziran 2016 20:46

İngiliz medyası, EURO 2016'daki Çek Cumhuriyeti maçında oynadığı futbol ve attığı golle tüm Avrupa'nın dikkatlerini üzerine çeken Ozan Tufan için flaş bir iddiada bulundu. Mirror başta olmak üzere birçok yayın organı, Fenerbahçeli futbolcuya Premier Lig'den dört kulübün talip olduğunu yazdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ozan Tufan için 'yeni Yaya Toure' benzetmesi yapan İngiliz medyası, Manchester United, Everton, Southampton ve Sunderland kulüplerinin genç futbolcuyu transfer listelerine aldığını ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira da, Ozan Tufan ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Henüz çok genç. Öğreneceği çok şey var, bunları öğretmek benim görevim. Ozan çok yakında Yaya Toure düzeyinde bir orta saha oyuncusu olacak" dedi.

21 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan İngiliz medyası, EURO 2016'da Türk Milli Takımı formasıyla mücadele eden Ozan'ın ilk 2 maçta kötü oynadığını, ancak son Çek Cumhuriyeti karşılaşmasında sahanın en iyisi olduğunu ve bir de gol attığını yazdı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım'daki sürekli oynattığı isimler arasında yer alan Ozan Tufan, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıktı; 1 gol attı, 3 asist yaptı. Sarı lacivertli kulüp, genç oyuncu için Bursaspor'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

 

“15 milyon Euro’ya satarım”

 

Ozan Tufan'ın menajeri Ahmet Bulut, gen oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi sonrasında, "Şu an bile piyasa değeri 15 milyon Euro. İstesem 15 milyon Euro'ya satarım" açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe yönetiminin de Ozan için bu civarda bir rakam talep edeceği belirtildi.

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