Eleştirilerin odağındaki Ozan Tufan kendini böyle savundu

A Milli Takım’ın Hırvatistan’a 1-0 kaybettiği maçta Luka Modric’in gol vuruşu yaptığı esnada rakibine müdahale etmek yerine saçlarını düzelttiği için eleştirilen Ozan Tufan destek istedi. Genç oyuncu, “Açıkçası saniyelik bir durumda da benim saçımı düzeltmem nasıl oluyor da bir hata gibi gözüküp tüm Türkiye’nin gündemine gelip maçın da önüne geçebiliyor” diyerek eleştirileri anlayamadığını belirtti.

Vatan’dan Ali Can’ın haberine göre, Avrupa Şampiyonası’na yenilgiyle başlamanın en çok kendilerini üzdüğünü belirten genç futbolcu saç düzeltme konusuyla ilgili milli takım kampında içini arkadaşlarına şu sözlerle döktü:

“Burada herkes kırmızı - beyaz”

“Biz burada ülkemizi temsil ediyoruz. Hepimiz bu bayrak için mücadele veriyoruz. Tek bir amacımız var, maçlarımızı kazanıp ülke insanımıza bir nebze olsun mutluluk yaşatmak. Milli Takım’da takım ayrımcılığı olmaz, burada herkes kırmızı-beyazdır. Bu yüzden bir mağlubiyeti bir oyuncuya bağlamak ne derece doğrudur?

Hırvatistan maçındaki talihsiz mağlubiyetten sonra benim üzerimden sürekli eleştiride bulunmak kimseye bir şey kazandırmaz. Böyle olunca sadece benim değil Milli Takım’daki arkadaşlarımın da özgüveni kırılıyor. Yaşanan mağlubiyet sonrası kimse bizden fazla üzülmemiştir.

“Ortada biten hiçbir şey yok”

Turnuvaya kötü bir sonuçla başlamak hepimizi yıktı, kazanmayı çok istiyorduk çünkü. Açıkçası saniyelik bir durumda da benim saçımı düzeltmem nasıl oluyor da bir hata gibi gözüküp tüm Türkiye’nin gündemine gelip maçın da önüne geçebiliyor.

Daha hiçbir şey bitmedi, grupta oynayacağımız iki tane çok önemli maçımız var. Eleştiren olduğu gibi ciddi manada destek mesajları da aldım. Tekrar söylüyorum... Bizleri ‘şu takımda oynuyor’ diye ayırmayın. Hepimizin, tüm milli oyuncuların herkesin desteğine ihtiyacı var.”