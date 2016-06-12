"Ozan Tufan neden Modric'e doğru ilerlemek yerine saçını taradı?"

Türkiye, EURO 2016'daki ilk maçında Hırvatistan'a Modric'in golüyle 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı yorumlayan Alman spikerler ise Türkiye'nin yediği goldeki ilginç bir detaya takıldı. Alman yorumcu Türkiye'nin yediği golü analiz ederken, "Ozan Tufan neden Modric'e doğru ilerlemek yerine saçını tarıyor?" sorusunu sordu.

Alman kanallarının yakaladığı ilginç görüntüde Modric'in gol vuruşu yaptığı esnada Ozan Tufan'ın ona müdahale etmek yerine saçlarını düzelttiği görülüyor. Top havada Modric'e doğru giderken Ozan'ın müdahale etmemesi ve önce saçlarıyla ilgilenmesini 'Neden Modric'e basmak yerine saçını tarıyor?' şeklinde yorumlayan Almanlar Ozan Tufan'a dikkati çekti.