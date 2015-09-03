Dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Sezen Aksu’nun eserlerini seslendirecek.

Hürriyet'in haberine göre, şefliğini dünyanın önemli orkestra şeflerinden Marcello Rota’nın üstlendiği, klasik müzik dışında Pink Floyd, Oasis, Queen gibi adlarla beraber pop, rock müzik türlerinde de çalışmalar yapan İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası (The Royal Philharmonic Orchestra) , Sezen Aksu’nun unutulmaz bestelerini yorumlayacak.

Proje kapsamında, aranjör Erdal Kızılçay, 1.5 yıllık çalışmanın ardından Aksu’nun bestelerini orkestra için yeniden düzenledi.

Polimeks Holding’in 20’nci yılı için hayata geçirilen proje 10 Aralık gecesi özel konuklar için gerçekleştirilecek. Bu özel geceye izleyici olarak katılacak Sezen Aksu dakendi bestelerini Kraliyet Filarmoni Orkestrası icrasıyla dinleyecek. 11 Aralık 21.00’de Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak konserin biletleri ise 7 Eylül tarihinden itibaren Biletix’ten temin edilebilir.