T24 LogoT24 Logo
Magazin

İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Sezen Aksu’nun eserlerini seslendirecek

Proje kapsamında, aranjör Erdal Kızılçay, 1.5 yıllık çalışmanın ardından Aksu’nun bestelerini orkestra için yeniden düzenledi

03 Eylül 2015 11:36

Dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Sezen Aksu’nun eserlerini seslendirecek.

Hürriyet'in haberine göre, şefliğini dünyanın önemli orkestra şeflerinden Marcello Rota’nın üstlendiği, klasik müzik dışında Pink Floyd, Oasis, Queen gibi adlarla beraber pop, rock müzik türlerinde de çalışmalar yapan İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası (The Royal Philharmonic Orchestra) , Sezen Aksu’nun unutulmaz bestelerini yorumlayacak. 

Proje kapsamında, aranjör Erdal Kızılçay, 1.5 yıllık çalışmanın ardından Aksu’nun bestelerini orkestra için yeniden düzenledi. 
Polimeks Holding’in 20’nci yılı için hayata geçirilen proje 10 Aralık gecesi özel konuklar için gerçekleştirilecek. Bu özel geceye izleyici olarak katılacak Sezen Aksu dakendi bestelerini Kraliyet Filarmoni Orkestrası icrasıyla dinleyecek. 11 Aralık 21.00’de Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak konserin biletleri ise 7 Eylül tarihinden itibaren Biletix’ten temin edilebilir.

 

ETİKETLER

sezen aksuingiliz kraliyet orkestrasıbestelerseslendirecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24