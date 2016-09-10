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Sağlık
BBC Türkçe

İngiliz kadına kendi torununu doğurma izni

İngiltere'de yaşayan bir kadın, hayatını kaybeden kızının dondurulmuş yumurtaları için taşıyıcı anne olma iznini aldı

10 Eylül 2016 20:51

İngiltere'de yaşayan bir kadın, hayatını kaybeden kızının dondurulmuş yumurtaları için taşıyıcı anne olma iznini aldı. Yumurtalar ABD'ye gönderilerek döllendikten sonra büyükannenin torununa hamile kalması sağlanacak.

Hükümete bağlı Embriyo Müdürlüğü, torununa hamile kalma talebiyle gelen ve ismi gizli tutulan kadının dosyasının incelendiğini ve talebe olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

2011 yılında hayatını kaybeden ve dondurulmuş olan yumurtaların sahibi olan kadın, ölmeden önce bugün 60 yaşında olan annesinden torununu dünyaya getirmesini istemişti.

Ancak 28 yaşında bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetmeden önce annesinin doğumu yapabilmesi için resmi bir izin belgesi imzalamamıştı.

Yazılı izin olmamasına karşın, Embriyo Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Çok ender rastlanacak bu durum için özel bir izin verildi" dendi.

Dondurulmuş olan yumurtalar ABD'ye gönderilecek ve orada döllenecek.

Torununa hamile kalmayı bekleyen kadın ise "Umarım kendilerini bizim düştüğümüz durum içerisinde bulanlar için bizim sürecimiz bir emsal oluşturur. Umarım aynı yasal sıkıntıları çekmezler" diye konuştu.

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