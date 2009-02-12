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Kültür-Sanat

İngiliz grup Tindersticks İstanbul'a geliyor

İngiliz grup Tindersticks, yeni albümlerinin turnesi kapsamında 18 Şubatta İstanbul'da konser verecek.

12 Şubat 2009 02:00

İngiliz grup Tindersticks, yeni albümlerinin turnesi kapsamında 18 Şubatta İstanbul'da konser verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 90'lı yılların efsane topluluğunun konseri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Çıkardıkları "Tindersticks", "Tindersticks-2nd Album", "Curtains", "Can Our Love" ve "Waiting For The Moon" albümleri ve müziklerini yaptıkları "Nenette et Boni" ve "Trouble Everyday" filmleri ile adından söz ettiren grup, dağılma söylentilerinin ardından 28 Nisan 2008'de "The Hungry Saw" adlı albümü çıkardı.

Yeni albümün turnesi kapsamında gerçekleşecek konserin biletleri, Biletix aracığıyla 42 ve 51 TL'den satışa sunuldu.

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