İngiliz grubun şarkısı 41 yıl sonra zirvede

ABD’de iki elemanı yıllar önce ölen The Sweet grubunun 1975’te çıkardığı bir şarkı, 41 yıl sonra liste başı olarak tarihe geçti.

ANKA'nın haberine göre, müzik dünyası bugünlerde ilginç bir "liste başı" hadisesini konuşuyor. İngiliz rock grubu The Sweet'in geçmişte ABD'de sadece 5'inci sıraya değin yükselebilen unutulmaz parçası Fox On The Run 41 yıl sonra yeniden gündeme geldi ve ABD'de bu kez 1 numara oldu. Grup haberi Facebook'ta "The Sweet Galaksi'yi bir kez daha fethediyor" cümlesiyle kutladı. 1970'lerin rock gruplarından The Sweet'in liste başı şarkısı "Fox on the Run" piyasaya çıkışından 40 yıl sonra iTunes'in "Zirvedeki 40 ABD Rock Şarkısı" sıralamasında 1 numaraya yerleşti. Parça ABD'de ilk yayımlandığı yıl olan 1975'te ise Billboard ve Cash Box müzik dergilerinde beşinci olmuştu.

Başarının nedeni Hollywood

Grubun 41 yıl sonra yeniden 1 numara olması ardında parçanın orijinal 1975 kaydının "Galaksinin Koruyucuları 2" filminin cumartesi günü yayımlanan ve bir günde 9 milyon izleyici çeken fragmanında kullanılması neden oldu. YouTube da, 1975'te Billboard Hot 100 listesinde beş numaraya çıkabilen özgün parçayı ve videosunu paylaştı. Film mayısta gösterime girecek.