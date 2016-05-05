İngiliz gazetesi 9 hafta dayanabildi



30 yıldan bu yana piyasaya sürülen ilk ulusal gazete olma özelliği taşıyan "The New Day"in ömrü kısa oldu. Gazetenin basımına yayın hayatına başlamasından sadece dokuz hafta sonra son verildi.

"Daily Mirror" gazetesinin de yayınından sorumlu olan Trinity Mirror Yayınevi'nin Sözcüsü, Alman haber ajansı dpa'nın konuyla ilgili sorusuna, üzgün oldukları, ancak gazetenin uzun dönemli olarak ayakta kalma şansının olmadığı şeklinde yanıt verdi. Gazetenin son nüshasının cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

PA ajansının haberine göre, projenin başında gazetenin günlük tirajının 200 bin dolayında olması hedefleniyordu. Ancak tiraj 40 bin dolayında kaldı.

Son olarak İngiltere'de 1986 yılında "Independent" gazetesi ulusal çapta yayına başlamıştı. Tirajın düşmesi üzerine Independent da mart ayında kağıt baskıya son vererek, yayın hayatını internette sürdürme kararı almıştı.