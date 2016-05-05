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Yaşam
Deutsche Welle

İngiliz gazetesi 9 hafta dayanabildi

İngiltere'de 1986 yılından beri çıkarılan ilk ulusal gazete olan "The New Day" piyasa koşullarına dayanamadı.

05 Mayıs 2016 23:28


30 yıldan bu yana piyasaya sürülen ilk ulusal gazete olma özelliği taşıyan "The New Day"in ömrü kısa oldu. Gazetenin basımına yayın hayatına başlamasından sadece dokuz hafta sonra son verildi.

"Daily Mirror" gazetesinin de yayınından sorumlu olan Trinity Mirror Yayınevi'nin Sözcüsü, Alman haber ajansı dpa'nın konuyla ilgili sorusuna, üzgün oldukları, ancak gazetenin uzun dönemli olarak ayakta kalma şansının olmadığı şeklinde yanıt verdi. Gazetenin son nüshasının cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

PA ajansının haberine göre, projenin başında gazetenin günlük tirajının 200 bin dolayında olması hedefleniyordu. Ancak tiraj 40 bin dolayında kaldı.

Son olarak İngiltere'de 1986 yılında "Independent" gazetesi ulusal çapta yayına başlamıştı. Tirajın düşmesi üzerine Independent da mart ayında kağıt baskıya son vererek, yayın hayatını internette sürdürme kararı almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

New Day34;New Day34;inMirror34;Trinity Mirror Yayınevi Sözcüsü AlmanIndependentDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/EC

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