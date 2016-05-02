İngiliz doktor: Bugünkü bebekler bin yıl yaşayabilir

İnsan vücudunun bir makine gibi olduğunu söyleyen İngiliz doktor gerekli parçalar yenilendiğinde bin yıl yaşamın mümkün olabileceğini iddia etti. İngiliz doktor Aubrey de Grey (53) hücreleri yenileyen ve onaran tedaviler sayesinde bugünkü bebeklerin bazılarının ömrünün bin yılı bulabileceğini iddia etti.

Actuary.com sitesine konuşan Grey, şu anda doğmuş olan bazı kişilerin bu yaşam süresine erişebileceğini savundu. Biomedikal gerontolog Dr. Grey, dokularda oluşan hücresel ve moleküler zararı onaracak ya da yerine yenisini koyacak yenileyici terapiler üzerine çalıştıklarını açıkladı. ABD California merkezli yaşlılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapan bir vakfın kurucularından olan Grey, “İnsanların yaşlılığın doğal ve kaçınılmaz olduğu yönünde delice bir anlayışı var. Ben de bunun böyle olmadığını açıklamak zorunda kalıyorum. İnsan bedeni hareket eden organlarıyla bir makine, bir otomobil ya da bir uçak gibi ve yaşam boyu zarar görüyor” ifadelerini kullandı.

“En fazla 120 yıl”

Ancak Grey’in tezine itirazlar da var. Edinburgh Üniversitesi Yenileyici Tıp Merkezi’nden Dr. Tilo Kunath, Daily Express gazetesine yaptığı açıklamada “Kimse 120 yıldan fazla yaşayacak şekilde genetik olarak değiştirilemez. Bunu diyet ya da ilaçla yapamazsınız. Bunun olması gelecek 100 yıl içinde mümkün değil” ifadelerini kullandı. Bugünkü genetik teknolojisiyle bir insanın hayatının 150-200 yıla çıkarmanın bile mümkün olmadığını kaydeden Kunath, sıkı uygulanan bir diyetle insan ömrünün yüzde 30 oranında artırılabileceğini kaydetti.

“Yaşlılık önlenebilir”

Cambridge Üniversitesi mezunu biomedikal gerontolog Dr. Aubrey de Grey, insan vücudunu bir otomobile benzetiyor ve yaşlılığın önlenemez bir süreç olduğu fikrine karşı çıkıyor.