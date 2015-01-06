İngiliz çifti saldırganlaşan 'Nazi ineklerini' kesti

İngiltere'nin Batı Devon bölgesinde yaşayan bir çiftçi, saldırganlaşan ineklerini kesmek zorunda kaldı. Söz konusu inek türü, 1920'li yıllarda Almanya'da Nazi Partisi'nin talebiyle üretilmişti.

Bugünkü İngiliz gazetelerinin hemen hemen tümünde yer alan habere göre, Derek Gow 2009 yılında çiftliğine getirdiği bir düzineden fazla ineğin bir bölümünü, çiftlik çalışanlarına saldırmaya başlamaları üzerine kesti.

Gazeteler, bu inek soyunun, Nazi Partisi'nin Avrupa bizonuna dayanan bir inek türü üretmekle görevlendirmesi üzerine, zoolog kardeşler Heinz ve Lutzh Heck tarafından ortaya çıkarıldığını yazdı.

Üretilen, kaslı fiziği ve öldürücü boynuzları olan bu türün, Naziler tarafından 3. Reich'in güç ve arılığının temsili şeklinde gösterilerek propaganda materyali olarak kullanıldığı bildiriliyor.

Bu türdeki ineklerin Nazilerin iktidarının 1945'te sona ermesinin ardından önemli ölçüde yok edildiği, küçük bir bölümünün ise Avrupa'daki doğa koruma parklarında yaşamını sürdürdüğü belirtiliyor.

'Üstesinden gelemezdik'

İngiltere'de bu türdeki ineklere sahip tek çiftçi olan Derek Gow 13 ineğinden yedisini kesmiş.

"Sürüyü altıya indirmek zorunda kaldık" diyen Gow bunun nedeninin şöyle açıklamış:

"Çünkü aralarından bazıları inanılmaz bir şekilde saldırgandı ve onların üstesinden gelemedik. Kurtulmak zorunda kaldıklarımız buldukları her fırsatta saldırıyordu. Kim olsa öldürmeye çalışıyorlardı. Bununla baş etmek hiç eğlenceli değildi."

Gow bu ineklerin etlerinden yapılan sosislerin çok lezzetli olduğunu da sözlerine eklemiş.