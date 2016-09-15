İngiliz bilim insanları: Eşcinsel erkekler birbirinden çocuk sahibi olabilir

İngiliz bilim insanları, kadın yumurtası olmadan da embriyon oluşturmayı başardı. Habertürk'te yer alan habere göre, Bath Üniversitesi’nden Dr. Tony Perry liderliğindeki bir ekip, dişi fare kök hücrelerine sperm enjekte ederek döllenmeyi gerçekleştirdi. Dr. Tony Perry, bu yöntemle eşcinsel erkeklerin birbirinden çocuk sahibi olup olmayacağı sorusuna “Henüz işin başındayız ama bu mümkün” yanıtını verdi. Dr. Perry, ağır kemoterapi tedavisi görüp kısırlaşan kadınların da bu öntemle çocuk sahibi olabileceğini belirtti.

Ancak bilim insanları gelişim kaydeden “parthenogenote” embriyonuna bu kez gerçek sperm enjekte etti ve gerçek bir embriyon oluştu. Bu yöntemle laboratuvar ortamında 30 fare yavrusu elde edildi.

Yeni yöntemle döllenmenin sadece dişi yumurtası ile olabileceğine dair 200 yıllık bilimsel paradigmanın yıkıldığını belirten Dr. Perry, “Sıradan bir deri hücresi veya vücudun herhangi bir yerindeki dokudan döllenme elde etmek mümkün” diye konuştu.

Bugüne kadar geliştirilen üreme tedavilerinde, kök hücrelerden geliştirilen embriyonlar bile nihayetinde kadın yumurtasında dölleniyor ve anneye veya taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyordu. Yeni bulgular döllenmede “kadın faktörünün” devre dışı bırakılabileceğini gösteriyor.