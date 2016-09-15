T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İngiliz bilim insanları: Eşcinsel erkekler birbirinden çocuk sahibi olabilir

"Henüz yolun başındayız"

15 Eylül 2016 12:45

İngiliz bilim insanları, kadın yumurtası olmadan da embriyon oluşturmayı başardı. Habertürk'te yer alan habere göre, Bath Üniversitesi’nden Dr. Tony Perry liderliğindeki bir ekip, dişi fare kök hücrelerine sperm enjekte ederek döllenmeyi gerçekleştirdi. Dr. Tony Perry, bu yöntemle eşcinsel erkeklerin birbirinden çocuk sahibi olup olmayacağı sorusuna “Henüz işin başındayız ama bu mümkün” yanıtını verdi. Dr. Perry, ağır kemoterapi tedavisi görüp kısırlaşan kadınların da bu öntemle çocuk sahibi olabileceğini belirtti.

Ancak bilim insanları gelişim kaydeden “parthenogenote” embriyonuna bu kez gerçek sperm enjekte etti ve gerçek bir embriyon oluştu. Bu yöntemle laboratuvar ortamında 30 fare yavrusu elde edildi.

Yeni yöntemle döllenmenin sadece dişi yumurtası ile olabileceğine dair 200 yıllık bilimsel paradigmanın yıkıldığını belirten Dr. Perry, “Sıradan bir deri hücresi veya vücudun herhangi bir yerindeki dokudan döllenme elde etmek mümkün” diye konuştu.

Bugüne kadar geliştirilen üreme tedavilerinde, kök hücrelerden geliştirilen embriyonlar bile nihayetinde kadın yumurtasında dölleniyor ve anneye veya taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyordu. Yeni bulgular döllenmede “kadın faktörünün” devre dışı bırakılabileceğini gösteriyor.

ETİKETLER

eşcinsel erkeklerçocuk sahibi olabilirembriyokadınlarannesizİngiliz bilim insanları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24