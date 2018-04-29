İngiliz basınının 'prosecco dişlere zararlı' haberi İtalya'yı kızdırdı

İngiliz basını, İtalya'ya özgü bir köpüklü beyaz şarap türü olan prosecconun dişlere zarar verdiğini yazınca İtalyanların öfkesiyle karşılaştı.

İngiliz Daily Mail ve Guardian gazeteleri hafta başında prosecconun dişlere zarar verdiği yönünde haberler yayımladı. Daily Mail, diş hekimlerinin yüksek şeker oranı nedeniyle prosecconun zararlarına karşı uyardığını, özellikle de kadınların risk altında olduğunu yazdı.

Guardian da, "Dişlerinizi korumak ve diğer 6 sebep için proseccoyu bırakın" başlıklı bir makale yayımladı. Zoe Williams imzalı makalede, alkol, asidite ve şeker oranının yüksekliği nedeniyle prosecconun diş minesini aşındırdığı, dişlerde oyuklar oluşturduğu ve diş eti çekilmesine yol açtığı belirtildi.

Esprili bir dille prosecco içmemek için 6 sebep daha sıralayan Williams, bunların arasında prosecco sonrası yaşanan akşamdan kalma halinden hoşlanmamasını da saydı.

Ardından Times gazetesi de benzer bir habere yer verdi.

İngiliz basınındaki bu haberler sosyal medyada yayılınca İtalyanlardan tepki yağmaya başladı. İtalyan Twitter kullanıcıları, Guardian yazarı Zoe Williams'a, "Sen ucuz prosecco içmişsin, gerçek prosecco böyle etki yaratmaz" , "Umarım yalan söylediğin için kovulursun", "Yeteneksiz bir gazetecisin, ancak hava durumu yazmana izin verilmeli" gibi mesajlar yazdı.

İtalyanlar, İngiliz basınının prosecco karşıtı tutumunun, Brexit sonrası yükselen milliyetçi ruhtan kaynaklandığını da iddia etti.

İtalyan Ziraatçiler Derneği (Coldiretti) tartışmalar üzerine bir açıklama yaparak haberleri "saçmalık" diye niteledi ve "Brexit'le birlikte Büyük Britanya'da korumacılık ruhu güçleniyor" dedi. Coldiretti, ayrıca İtalya'nın ihraç ettiği her 3 şişe köpüklü şaraptan 1'inin İngiltere'ye gittiğini de vurguladı.

Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanı Maurizio Martina da Guardian'ın haberine cevap olarak Twitter'da yazdığı mesajda "Sevgili Guardian doğruyu söyle: Prosecco İngilizleri de gülümsetiyor! :) Yalan habere son verin lütfen" dedi.

Proseccoya adını veren yerleşim yerini sınırları içinde bulunduran, en büyük prosecco üreticilerinden Friuli-Venezia Giulia bölgesi başkanı Debora Serracchiani de "Brexit sonrası Büyük Britanya'da vatandaşların yeniden gülebilmesini sağlamak için yardıma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum: Bizim proseccomuz kararında içilirse mucizeler yaratır" dedi. Serracchiani, "Prosecco, tuhaf medya kampanyalarından korkmaz, bunlar ancak bu İtalyan içkisine olan merakı artırır" diye ekledi.

Prosecco tartışması bugünkü gazetelerin çoğunda da geniş şekilde yer aldı.

Il Messaggero gazetesi, haberlerin ardında "bira lobisinin" bulunduğu iddiasına yer verdi.

Libero gazetesi, Guardian'ın haberini hedef alarak "Dezenformasyon mu yoksa kötü İngiliz espri anlayışı mı?" diye sordu.

Corriere della Sera da "Şarap dünyasında da yalan haber yapılıyor. Bunun son örneği Büyük Britanya'dan geldi" dedi. Corriere, bu haberlerin Brexit sonrası ithal ürünlere karşı yürütülen bir kampanya olup olmadığını da sorguladı ve "Prosecco, Londra ile Avrupa'nın geri kalanı arasındaki zorlu ticaret ilişkilerinin sembollerinden biri haline geldi" diye yazdı.

Gazete, İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın geçen Kasım ayında İtalya ile prosecco atışması yaşadığını da hatırlattı. İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından uygulanacak ticaret kurallarını görüşürken Boris Johnson'la aralarında geçen bu atışmayı şöyle aktarmıştı:

"(Boris Johnson) özet olarak 'İnsanların serbest dolaşımını istemiyorum ama ortak pazar istiyorum' dedi. Bense 'Asla olmaz' dedim. Bunun üzerine Johnson 'O zaman daha az prosecco satarsınız' dedi. Ben de 'Siz de daha az fish and chips (balık ve patates kızartması) satarsınız, ama ben yalnızca bir ülkeye daha az prosecco satarım, sizse 27 ülkeye daha az satarsınız' dedim."