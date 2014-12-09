Cameron, 'IŞİD istihbaratı' için Türkiye'ye geliyor

İngiliz basını, İngiltere Başbakanı David Cameron'un bugün (9 Aralık 2014) gündeminde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele ve Suriye krizi olması beklenen Türkiye ziyaretine geniş yer ayırdı.

Türkiye ile İngiltere'nin çıkarlarının ortak olduğu vurgulayan İngiliz basını, "Türkiye'nin Suriye'de cihada katılmak isteyenler için ana geçiş yolu olduğuna vurgu yaparak, Cameron'un, bu Türkiye ziyaretini Ankara'yı savaşçı olduğundan şüphelenilenler hakkında daha fazla istihbarat paylaşması konusunda uyarmak için kullanacağını" belirtti.

Times

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Times gazetesi, Cameron'un İngiliz cihatçıların Suriye'ye geçişini önlemek için Ankara'ya daha sıkı işbirliği yapılması çağrısında bulunacağını yazdı.

Cameron'un, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini aktaran gazete, Türkiye'nin Suriye'de cihada katılmak isteyenler için ana geçiş yolu olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

"Cameron, başbakan olduğundan bu yana düzenlediği bu ikinci Türkiye ziyaretini, Ankara'yı savaşçı olduğundan şüphelenilenler hakkında daha fazla istihbarat paylaşması konusunda uyarmak için kullanacak."

Gazeteye konuşan bir Başbakanlık yetkilisi, "Cameron Türklerle, İngiliz savaşçılar ve İngiltere vatandaşlarıyla ilgili daha iyi bilgi alışverişi yapılmasını konuşacak" diyor.

Daily Telegraph

Cameron'un Türkiye ziyaretine yer veren gazetelerden biri de Daily Telegraph.

Gazetenin haberinde "David Cameron bugün Türk liderlere, İngiltere'ye gizlice geri girmeye çalışan İngiliz cihatçılar hakkında Türkiye'nin daha iyi bir erken uyarı sistemi sağlaması gerektiğini söyleyecek" deniyor.

Cameron'un, IŞİD saflarında savaşıp geri dönenlerin oluşturduğu 'ortak tehdit' hakkında konuşacağını belirten gazete şöyle devam ediyor:

"Kilit öneme sahip konulardan biri, Türkiye'deki ticari havayollarının, İngiltere'ye yapılan doğrudan seferler hakkında İngiltere'ye tam ve erişilebilir bilgi sunması konusunda ikna edilmesi."

'Türkiye öncelikli ülke'

Haberde Cameron'un, İngiltere'ye dönmeyi planlayan yabancı cihatçıların ülke halkına oluşturduğu tehdide karşı harekete geçilmesi gerektiği yönündeki sözleri de hatırlatılıyor.

Irak ve Suriye'de IŞİD'e katılan İngilizlerin sayısının 500'ü geçtiği, yarısına yakınının da İngiltere'ye geri döndüğü, 200'den fazlasının da 'terörle bağlantılı suçlardan' gözaltına alındığı belirtiliyor.

Daily Telegraph'a konuşan Başbakanlık kaynağı, Suriye'den dönen İngiliz IŞİD'çilere karşı mücadelede Cameron'un Türkiye'yi 'öncelikli ülke' olarak gördüğünü söylerken gazete de haberi kaynağın şu sözleriyle noktalıyor:

"Ortaklık ruhuyla gidiyoruz. Türkleri kilit müttefikimiz ve ortağımız olarak görüyoruz. IŞİD'e karşı mücadelemiz ve çıkarımız ortak. Suriye'deki çatışmanın yükünü herkesten çok Türkiye'nin taşıdığının farkındayız."