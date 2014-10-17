Telegraph: Türkiye ve IŞİD'in düşmanları ortak; Erdoğan Kobanê'de harekete geçmeyecek

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kobanê'ye yönelik politikasını sert bir dille eleştirdi. Gazetede yer alan makalede, "Türkiye ve IŞİD'in düşmanları ortak; işte bu yüzden Erdoğan harekete geçmeyecek" yorumuna yer verildi.

Gazetenin dış haberler editörü David Blair, kaleme aldığı yazısında Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kürt yerleşim yeri Kobani'nin IŞİD tarafından kuşatma altında olduğunu hatırlatarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünde Kürt gerillalarla Suriye lideri Esad'ın IŞİD'e göre daha kötü bir şöhrete sahip olduğunu savundu. Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Eğer tehlike kentten kalkarsa Türkiye hiçbir övgüyü hak etmeyecek. Bugüne kadar Türkiye'nin IŞİD'e karşı tavrı en iyi haliyle belirsiz oldu.. Otoriter Başbakan Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı oldu; hatta Amerika'nın asıl amacının Suriye'deki petrolü çalmak olduğunu söyleyen garip bir iddiada bulundu. Bu arada IŞİD'e karşı direnç gösteren Kobani halkı için Türkiye parmağını kıpırdatmayı reddederken, bu kentten binlerce insan Türkiye'ye sığındı ve kendilerini çevik kuvvet tarafından atılan göz yaşartıcı gazının içinde buldular."

Blair, Türkiye'nin on yıllardır bağımsız Kürt devletinin ortaya çıkmasına karşı savaştığını hatırlattığı yazısında, Erdoğan'ın Kobani dahil, açıkça Kürtlere karşı hiçbir borcu olmadığını düşündüğünü bundan dolayı da Kobani'ye yardım konusunda isteksiz göründüğünü savundu.

'Erdoğan üç düşmanla karşı karşıya'

Yazar, Erdoğan'ın Kobani'ye yönelik politikasını eleştirerek şöyle devam etti:

"Tıpkı Stalin'in Sovyet ordusunun ilerlemesini geri çekerek Nazilerin 1944'teki Polonya isyanını ezmelerine izin vermesi gibi. Yani IŞİD, Kobani'yi Kürtlerden alırsa Türkiye buna hiç üzülmezdi.

Gerçek şu ki; Erdoğan üç farklı düşman ile yüzleşiyor: Kendi ülkesinde ve Suriye'deki Kürt isyancılar, IŞİD ve Şam'daki Esad yönetimi. Şu anda Kürt gerillalar ve Esad, IŞİD'e göre Erdoğan'ın gözünde açıkça daha kötü şöhrete sahipler. Türkiye ve IŞİD ortak düşmanlara sahip. Bundan dolayı IŞİD karşıtı kampanya dışında kalmak ve aşırıcıların Kürtlerle ve belki Esad ile boy ölçüşmelerini izlemek Türkiye için daha mantıklı."