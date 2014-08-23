İngiliz basını iddiası: ABD, Esad'la işbirliği içinde

İngiliz Independent gazetesi, ABD'nın IŞİD tehdidine karşı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bilgi alışverişinde bulunduğunu ileri sürdü.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, ABD’li yetkililer, daha önce “IŞİD’e karşı Esad’la işbirliği yapacak mısınız?” sorularına olumsuz yanıt verse de, İngiliz The Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu yazarı Patrick Cockburn’e konuşan bir kaynağa göre, ABD bir süredir, cihatçı liderlerinin konumlarına dair istihbaratı Alman istihbarat servisi BND üzerinden Şam’a iletiyor. Haberde, bu sayede Suriye ordusunun son zamanlarda IŞİD’e ciddi darbeler vurabildiği öne sürüldü.

Suriye ordusu Çarşamba günü Rakka’daki IŞİD hedeflerini vurmuş, aralarında bölge emiri ve sözcüsünün de bulunduğu 150 kadar militanın öldürüldüğü öne sürülmüştü. Bugün de Rus ITAR-TASS ajansı, Suriye uçaklarının, Halep’teki bir IŞİD karargâhını yerle bir ettiğini bildirdi.

Alman istihbaratı haberi yalanladı

Independent gazetesindeki haber BND tarafından yalanlandı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, BND 'den bir sözcü DPA'ya yaptığı açıklamada, "Söz konusu haberler her türlü dayanaktan yoksun ve yanlış" dedi.