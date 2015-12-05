İngiliz astronot uzayda maraton koşacak

İngiliz astronot Tim Peake, uzayda maraton koşacak ilk insan olmaya hazırlanıyor. Tim Peake, Londra Maratonu'na koşu bandında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan katılacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 173 gün boyunca görev yapacak Peake, 24 Nisan 2016'da koşulacak Londra Maratonu'na uzaydan katılacak.

Maraton sırasında UUİ'deki koşu bandını kullanacak Peake, "Londra Maratonu, dünya çapında bir etkinlik. Şimdi bu etkinliği, dünyanın dışına çıkaracağız" dedi.

Yer çekimsiz ortamla baş edebilmek için yarış sırasında kendisini özel bir donanımla koşu bandına bağlayacak Peake, önündeki büyük ekrandan Londra'da koşulan maratonu canlı izleyecek.