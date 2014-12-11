İngiliz araştırmacılar Ay'a iniş yapmak için kampanya başlattı

Birleşik Krallık’ta bir grup araştırmacı, "Lunar Mission One" adıyla bağış toplama platformu Kickstarter'da başlattıkları kampanya sonucu Ay’a tarihi bir iniş yapmayı hedefliyor. Başlangıç amacıyla yapılacak planlama için 600 bin sterlin fon aranan projenin asıl hedefi ise, dünyada olabildiğince fazla kişinin katıldığı bir Ay görevi gerçekleştirmek. Zira proje eğer hedefine ulaşırsa, destekçilerinin fotoğraf, mesaj hatta saç tellerindeki DNA’larını 21’inci yüzyıl kapsülü adını verdikleri bir zaman kapsülü içinde Ay yüzeyine gömerek burada kalıcı ve en azından biz dünyalılar için anlamlı bir iz bırakacak.

Merve Kara'nın Webrazzi'deki haberine göre, bugüne kadar 490 bin sterlin fon toplayan Lunar Mission One, Ay’ın az bilinen Güney Kutbu'na insansız bir iniş aracı göndermeyi amaçlıyor. Bugüne kadar kazılmamış bir derinliğe ulaşarak, Ay yüzeyinin en az 20, en fazla 100 metre altına ulaşmayı deneyecek olan Lunar Mission One, Ay’ın 4,5 milyar yıllık kayalarını inceleyerek, gezegenimizin oluşumu ve yaşamın başlangıcına dair ipuçları arayacak.

'Dijital anı kutuları'

"Lunar Mission Trust" imzalı proje ile Ay’a gönderilecek insansız aracın önümüzdeki 10 yıl sonunda fırlatılması planlanıyor. Ay’da kazı görevinin üç ila dört ay sürmesi ve 21’inci yüzyıl zaman kapsülünün sonra gömülmesiyle görev tamamlanacak. Kapsülün arşivini açık (public) ve özel (private) olmak üzere iki bölüme ayıran Lunar Mission One’ın özel arşivinde projeyi destekleyen milyonlarca kişinin “dijital anı kutuları” yer alacak. Projeye 60 sterlin destek veren herkesin sahip olabileceği dijital anı kutusu, Lunar Mission One görevi başlayıncaya kadar destekçilerin istedikleri anıyı, bilgiyi kendilerine ayrılan sanal arşive yüklemelerini sağlıyor.

500 milyon sterline mal olabilir

Arşivin açık bölümünü ise kitle kaynaklı olarak oluşturulan ve yeryüzünde hayata dair olabildiğince fazla detay içeren kayıtlar oluşturuyor. Proje ile birlikte önümüzdeki on yılda oluşturulacak arşiv, projenin oldukça büyük ölçekte katılım için tasarlandığı fikriyle destekleniyor.

Lunar Mission One’ın yaklaşık 500 milyon sterline mal olacağı ön görülüyor. Kickstarter’da daha önce herkes için bir uzay teleskobu sloganıyla 1 milyon dolar fon arayan ARKYD kampanyasının 1,5 milyon dolar fon toplamış olması, Lunar Mission One’ın şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak proje hedefini gerçekleştiremese bile vizyon ve tasarımıyla şimdiden tarihte isminden söz ettirecek nitelikte.

İncelemek isterseniz Lunar Mission One sayfasından daha detaylı bilgi alabilirsiniz.