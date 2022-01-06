Influenza vakaları artarken Omicron rekorlar kırıyor; ikisine aynı anda yakalanmaktan ne kadar endişe etmeliyiz?

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İsrail’de dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, Omicron varyantı hızla yayılırken, hem Covid hem de influenza virüsüyle aynı anda enfekte olan bir kişi de tespit edildi. İki virüsle aynı anda enfekte olunulan “flurona” endişelere neden olsa da uzmanlar, bu durumun oldukça nadir görülebildiğini söyledi.

Bloomberg, çeşitli ülkelerde nadir de olsa tespit edilen “flurona”ya ilişkin merak edilen soruların yanıtlandığı bir derleme hazırladı.

Koronavirüs vakalarının hıza arttığı İsrail’de aşı olmamış hamile bir kadının hem Covid’e hem de influenzaya yakalandığı tespit edildi. Kadın, orta geçirdiği semptomların ardından iyileşti.

Aynı anda iki virüsle enfekte olma durumu 2020’den bu yana İspanya, ABD, Brezilya gibi çeşitli ülkelerde de kaydedilmişti.

Geçen yılın mayıs ayında çeşitli araştırmalardan yapılan geniş kapsamlı bir analiz, Covid testi pozitif çıkanların yüzde 19’unda başka bir patojen tespit edildiğini göstermişti. Covid’le enfekte olanların da yüzde 24’ünün daha sonra başka bir patojenle enfekte olduğu görülmüştü. İki durumda da kişi için riskin arttığı tespit edilmişti. Araştırma, insanlara yalnızca Covid testi yapılmasının başka enfeksiyonların gözden kaçmasına neden olabileceğini göstermişti.

Grip geri geldi

Covid-19 aşılarının bulunmasıyla dünya hızla normalleşirken bir önceki kış uygulanan kapanma önlemleri de ortadan kalktı. Bu durum grip mevsiminin yeniden başlamasına neden oldu. Sosyal mesafe ve hijyen önlemlerinin hafiflemesi, insanları yeniden griple karşılaştırmaya başladı.

Koronavirüs’ün Omicron varyantı da şu ana kadar daha hafif hastalığa neden olduğu görülse de dünya genelinde vaka sayılarında rekor artışlara neden oldu. Omicron’un en hızlı yayılan Covid varyantı olduğu belirtildi.

Öte yandan uzmanlar influenza ve Covid virüsüne aynı anda yakalanılan “flurona” durumunu nadir olduğunu belirtiyor. Harvard Üniversitesi’nden Biyomühendislik profesörü David Edwards “İki virüse aynı anda yakalanma olasılığı, bir günde iki farklı insan tarafından soyulmaya benziyor. Evet bu yaşanabilir ancak insanlar ‘Omicron’un yerini flurona alacak’ gibi bir düşünceye girmemeli. Bu yaşanmaz” dedi.