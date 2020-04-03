İnfaz paketi genişliyor: “Cumhurbaşkanına hakaret" ve "üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım” da dahil edilebilir

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, sadece Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkum edilip cezaevinde olan yok. Birden fazla suç işleyen ve bu suçlar arasında cumhurbaşkanına hakaret de olanlar var. Bu kişilerin diğer suçları infaz indirimine giriyorsa tahliye edilecekler.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçuna 1 yıldan 4 yıla kadar hapis öngörülüyor. Bu suçtan mahkumiyet kararı verilen sanık sayısı, son 4 yıllık dönemde 5683'e yükseldi.

“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçunun da teröre karışmamış kişiler açısından fikir ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kapsama alınması tartışılıyor. Hiçbir terör örgütü ile bağlantısı olmadığı halde özellikle gazeteciler ve sanatçılar hakkında yazdıkları yazı/haber ya da attıkları sosyal medya mesajları nedeniyle bu maddeden işlem yapıldı.

Fikrini ifade edenler hakkındaki bu durumun, “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” kapsamında değil, düşünceyi açıklama ve ifade hürriyeti olarak ele alınması değerlendiriliyor.

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