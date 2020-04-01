286 imzalı infazda adelet çağrısı: Ayrım devam ederse; yarın, muhalif veya muvafık, birbirimizin yüzüne bakamayacağız

286 yazar, akademisyen, gazeteci ve hak savunucusu infazda adalet çağrısı yaptı. Çağrıda, cezaevinde yatanlar arasında artık ayrım yapılmasının bırakılması gerektiği belirtilerek, "Aksi halde, muhalif veya muvafık yarın hiçbirimiz birbirimizin yüzüne bakamayacağız" ifadeleri yer aldı.

“Birlik ve Beraberlik işte tam böyle zamanlar içindir” başlıklı metni imzalayan hak savunucuları, bugün Meclis’e sunulan infaz düzenlemesinde, siyasetçiler, gazeteciler, hak savunucularının yargılandığı, hüküm giydiği Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsam dışı bırakılmasını eleştirdi ve bu uygulamanın neden olabileceği olumsuzluklara dikkat çekti. Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Halkımız yorgun ve şimdiden çaresiz durumda"

“Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bizlerin hayat süresi içinde Dünya hiç bu kadar zor duruma düşmemişti. Bir süredir parçalayıcı toplumsal ayrıştırmalar ve sosyal-politik-ekonomik krizler içinde sendeleyen ülkemiz şimdi de bu küresel virüs salgınına uğradı.

“Halkımız yorgun ve şimdiden çaresiz durumda. Şayet toplumsal duygu ve ihtiyaçları göz ardı edersek çok daha kabuslu zamanlarla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacak. Artık bu ayrışmaları ve gerilimleri bir an önce sonlandırmak zorundayız.

"Tüm halkımızla barışık yaşamak, rahatlamak istiyoruz"

“Peki, biz ne istiyoruz? Tüm halkımızla barışık yaşamak, rahatlamak, özetle; toplumsal normalleşme istiyoruz.

“Bugüne kadar hep konuşmalarda kalan ‘Birlik ve Beraberlik’i yaşama geçirmenin zamanıdır artık. Yarın çok geç olabilir. Hızla adım atmalıyız. Koronavirüs gibi bir şer’den, hayır çıkarmak zorundayız...

“Can dedin mi, inanç-ideoloji farkı olamaz, bilelim ki ağzına kadar dolmuş taşmış cezaevlerinde bir yatakta iki kişi yatmak yüzünden Korona felaketinin kapısında uyuyan sayısız tutuklu ve mahkûm var.

"Devlet, kendi otoriterliğine karşı gelenleri içeride tutmak istiyor"

“Adli suçlular var, bazıları daha savcıya ifade bile veremeden yıllardır yatan ve ‘siyasi suçlular’ diye etiketlenen tutuklu ve hükümlüler var.

“Bunlar arasında ayrım yapmak isteyen bir İnfaz Yasası sunuldu Meclis’e.

“Devlet, yurttaşlara karşı ‘suç’ işleyenleri salıvermek, kendi otoriterliğine karşı gelenleri içeride tutmak istiyor.

“Başka bir deyişle; birincileri ölümden kurtarmak, ikincileri içeride ölümün kucağına bırakmak söz konusu.

"Birbirimizin yüzüne bakamayacağız"

“İnsanlığın gerçek bir varlık yokluk sorununu yaşadığı bu zorlu günlerde toplumsal ayrıştırmayı güncelleştirerek büyütmek anlamına gelecek böyle bir infaz yasası çok kaygı verici.

“Toplumsal vicdan artık biraz fazla zorlanıyor. Koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi kazanmak için bir yandan, toplumu nihayet normalleştirmek diğer yandan, zaman kaybetmeden cezaevlerini boşaltma iradesini göstermesine bağlı.

“Cezaevinde yatanlar arasında ayrım yapmayı artık bırakmasına bağlı. Aksi halde, muhalif veya muvafık yarın hiçbirimiz birbirimizin yüzüne bakamayacağız.”

İmzacılar

Abdo Yılmaz, Abdulaziz Akyol, Abdulbaki Erdoğmuş, Abdulbasit Bildirici, Abdulcebbar Barış, Abdulhakim Daş, Abdullah Demirbaş, Abdurrahman Ayhan, Adalet Çavdar, Adnan Dinçtoygar, Adnan Tüzün, Ahmet Aykaç, Ahmet Çakmak, Ahmet Daş, Ahmet Dindar, Ahmet Gezgin, Ahmet şefik , Ahmet Öztürk, Ahmet Tonak, Ahmet Ümit, Akın Atalay, Akın Atauz, Akın Birdal, Alev Er, Ali Bilge, Ali Gökkaya, Ali İhsan Ben, Ali İhsan Dinçer, Ali Nesin, Ali Özkan, Alper Taş, Arif Kaptan, Arya Paperin Karahan, Atilla Durak, Atiye Keskin, Attila Tuygan, Ayhan Ergenç, Aydın Engin, Ayşe Erzan, Ayşe Gözen, Ayşe Hür, Ayşe Sevin Kırıkoğlu, Ayşe Uzun, Ayşe Yıldırım Başlangıç, Ayşegül Devecioğlu, Aziz Gökdemir, Babür Pınar, Baskın Oran, Bayram Erzurumoğlu, Bayram Kızartıcı, Bedrettin Gündeş, Binnaz Toprak, Bülent Bilmez, Bülent Atamer, Buket Türkmen, Burhan Sönmez, Büşra Ersanlı, Cabbar Barış, Canan Türeli, Ceren Özselçuk,Celal Başlangıç, Celalettin Can, Cemil Gündoğan, Cemal Karabil, Cemile Şaylan, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Cevdet Konak, Cihan Çelikkol, Cumali Uyan, Çetin Yılmaz, Daron Acemoğlu, Deniz Koloğlu, Doğan Özgüden, Doğan Gökşen, Ekrem Baran, Mehmet Emin Aktar, Emin Parlar, Enes Atila Pay, Enver Karabey, Ercan İpekçi, Ercan Özel, Erdal Doğan, Erdoğan Bayram, Erdoğan Kahyaoğlu, Ergin Cinmen, Erol Önderoğlu, Erol Özkoray, Eşber Yağmurdereli, Ethem Dinçer, Esin İleri, Esra Çiftçi, Esra Koç, Esra Mungan, Evren Altınel, Faik Bulut, Faik Burakgazi, Fatin Kanat, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Gök, Fehim Işık, Fener Günana, Ferhat Kentel, Feyha Karslı, Feyyaz Yaman, Feyzullah Mızrak, Fikret Başkaya, Fikri Sağlar, Füsun Çeliker, Gani Alkan, Gaye Boralıoğlu, Gençay Gürsoy, Gewro Hasan, Güngör Şenkal, Günseli Baki, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hakim Tokmak, Halil Ergün, Halim Bulutoğlu, Halime Demir, Hanna Beth Sawoce, Harun Kaya, Hasan Cemal, Hasan Gülbahar, Hasan Öztoprak, Halil İbrahim Yenigün, Halil Savda, Hatice Kavran, Haydar Ergülen, Hayri Bökü, Hicri İzgören, Hikmet Yıldız, Hovsep Hayrani, Hüda Kaya, Hülya Kirmanoğlu, Hüseyin Doğan, Hüseyin Acıpınar, Hüseyin Gevher, Hüseyin Habib Taşkın, Halit Erdem, Hüseyin Tecin, Hüseyin Tunç, Hüsnü Öndül, Işık Hanım Gençay, İbrahim Bilen, İbrahim Ünal, İlkay Alptekin Demir, İmdat Karatoprak, İnci Tuğsavul, İbrahim Seyidani, İslam Özkan, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, Jean-Pierre Dopagne, Jülide Kural, Kadir İnanır, Kampussuzlar, Kemal Ulaş, Kemal Yüksel, Kenan Yenice, Kuvvet Lordoğlu, Latif Yıldız, M. İhsan Çevik, Mahmut Karabulut, Mahmut Konuk, Mehmet Bozgeyik, Mehmet Deniz, Mehmet İnan, Mehmet Parlak, Mehmet Sanrı,Mehmet Latif yıldız, Mehmet Uluışık, Mesut Baştürk, Melek Taylan Ulagay, Metin Gülbay, Metin Uzunöz, Mihail Vasiliadis, Mine Özerden, Muhammed Cihad Ebrari, Murat Daş, Mustafa Faik Dereli, Mustafa Güler, Mustafa Pekdogru, Mustafa Peköz, Mustafa Sütlaş, Mustafa Kaplan, Mirza Turgut, Nadire Mater, Nazım Karakurt, Nebi Ebci, Necmi Demir, Necmi Aydın, Necmiye Alpay, Nergiz Savran, Ovacık, Nesrin Nas, Nesrin Sungur, Neşe Yaşın, Nihal Saban, Nihat Bozkuş, Nil Mutluer, Nil Mutluoğlu, Nilgün Doğançay, Nilgün Saban, Nilgün Saraçoğlu, Nimet Tanrıkulu, Nurcihan Saatçioğlu, Nuray Mert, Nurcan Baysal, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Onur Gökşen, Orhan Alkaya, Orhan Silier, Osman Dinçer, Osman Aytar, Oya Baydar, Özgür Emre, Pınar Aydınlar, Ragıp Duran, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Remzi Kozakçı, Reşit Canbeyli, Reşo Son, Reyan Tuvi, Rıza Karaman, Rıdvan Ayhan, Rıza Türmen, Sadık Topal, Sait Çetinoğlu, Salih Zeki Tombak, Samim Akgönül, Servet Ali Çınar, Serdar Ulaş Bayraktar, Selahattin Koçak, Semra Karadağ, Semra Somersan, Serdar Koçman, Selçuk Polat, Sicarettin Şimşek, Suat Turan, Suzan Samancı, Süleyman Eryılmaz, Şadi Özdemir, Şanar Yurdatapan, Şebnem Korur Fincancı, Şeref Yıldız , Şükriye Ercan, Şükrü Aslan, Serdar Ulaş Bayraktar, Tahsin Yeşildere, Tarık Ziya Ekinci, Tarık Günersel, Tayfun Mater, Temur Taşdemir, Tuğrul Eryılmaz, Tuncay Gökçe, Tunç Abanç, Türkan, T. Ruvi, Ömer Akat, Yılmaz, Ufuk Uras, Ümit Aktaş, Ümit Biçer, Ümit Kardaş, Ünal Ünsal, Veysi Dündar, Viki Ciprut, Yalçın Ergündoğan, Yasemin Bektaş, Yaşar Othan, Yakup Aslan, Yeşim Dağgeçen, Yunus Bircan, Yücel Demirer, Yücel Sayman Yücel, Tunca, Zarife Çamalam, Zehra K. Arat, Zeki Sarıhan, Zeynep Tanbay, Ziya Halis…