İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüse saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün seyri halinde, elektrik direğinin önüne bırakılan el yapımı bomba uzaktan patlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili Savcılığımız, Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir, umudumuz odur" açıklamasını yaptı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Patlamada infaz koruma memuru Cengiz Yiğit yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

Cengiz Yiğit’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cengiz Yiğit’in Gemlik’ten geçici görevli Bursa’ya geldiği belirtildi. Yiğit için bugün adliye önünde tören düzenleneceği, ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı’ya uğurlanacağı bildirildi.

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Patlama sırasında otobüste 30 personel vardı

Saldırı sırasında servis otobüsünde 30 personelin olduğu bildirildi. Patlamada yaralanan 4 kişiden Ruhan Erdem, Osman Avcıbaş ve İbrahim Tanır’ın Bursa Şehir Hastanesi’ne, Sadık Özkul ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Yaralılardan Ruhan Erdem’in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ saldırının gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu.

Vali'den açıklama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ağacın altına bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı: İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmekte

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamaya ilişkin olarak, "Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş,bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalamaktır." paylaşımını yaptı.

Soylu: Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

Bakan Soylu olay yerinde kameraların karşısına geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen ve bir personelin şehit olduğu bombalı saldırının yaşandığı Bursa'ya girri. Burada kameraların karşısına geçen Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili Savcılığımız, Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir, umudumuz odur" dedi.

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Hayatını kaybeden infaz koruma memuru için tören düzenlendi

Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik EYP'li saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit için adliye önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile şehit Yiğit’in yakınları katıldı. Şehidin yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Törende konuşan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

“Allah şehidimize rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Biz inancımız gereği biliyoruz ki şehitler ölmez. Onlar diridirler. Allah onları kendi lütfuyla ayrı bir ikrama tabi tutar. Şehitlik, peygamberlerin gıpta ettiği bir makamdır. Allah böylesi büyük bir makamı şerefi şehidimize bahşetti. Ailesine de şehit ailesi olma onur ve gururunu verdi. Şu anda 7 yaralımız var. Onların tedavileri devam ediyor. Allah’a hamdolsun durumları iyi. Buradan birkaç hususun altını çizmek isterim. İnfaz koruma memurlarımız büyük bir özveri ve fedakarlıkla vazifelerini ifa etmektedirler. Gerçekten zor şartlar altında çalışmakta, vazifelerini kendilerine emanet edilen tutuklu ve hükümlülerin can emniyetini sağlamak, onların ihtiyacını gidermek, onların güvenliğini temin etmek için büyük bir gayretin içindedirler. Biz devlet olarak şuna inanıyoruz; cezaevlerinde olan tutuklu ve hükümlüler ailelerinin devletimize emanetidir. İnfaz koruma memurlarımız da bu emanetleri koruyan görevlilerdir, fedakarca çalışan evlatlarımızdır. Bu ilk şehidimiz değil. Daha önce de şehitlerimiz oldu. İstanbul’da Mehmet Kiraz Savcımız, mekanında terör örgütü tarafından şehit edilmişti. Yine aynı şekilde İzmir’de polis memurumuz Fethi Sekin terörün saldırısını önlemek için kendini terörün karşısına atmış ve orada şehit olmuştu. Hem güvenlik güçlerimiz hem hakim savcılarımız hem de infaz koruma memurlarımız ve devletin başka hizmetlerinde görev yapan nice vatan evladını biz şehit verdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, kudretlidir. Terörle, teröristle ve onları destekleyen her türlü güçle etkin ve kararlı mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Hiçbir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kararlılığından geri adım attırmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, inlerine girmeye, onların yaptıklarının hesabını onlara sormaya, terörü bitirmeye Türkiye Cumhuriyeti kararlıdır.”

Tören sonrası Cengiz Yiğit’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı’nın Hamur ilçesine gönderildi. Bakanlar Soylu ve Bozdağ, cenaze aracına taşınırken tabuta omuz verdi.

Törenin ardından Bakan Soylu helikopterle İzmir'e, Adalet Bakanı Bozdağ ise kara yolu ile Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Bu arada patlamada hasar gören otobüs, incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü otoparkına çekildi.





