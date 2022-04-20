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Bursa’da infaz koruma memurlarının otobüsüne gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

20 Nisan 2022 11:51

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

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Saldırının gerçekleştiği ana dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Bursa Valisi, araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını söyledi.

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Saldırada yaralanan bir kişinin durumunun da ağır olduğu bildirildi.

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Bursa’da infaz koruma memurlarının otobüsüne gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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