Bursa’da infaz koruma memurlarının otobüsüne gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
20 Nisan 2022 11:51
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
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Saldırının gerçekleştiği ana dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Bursa Valisi, araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını söyledi.
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Saldırada yaralanan bir kişinin durumunun da ağır olduğu bildirildi.
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Bursa’da infaz koruma memurlarının otobüsüne gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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