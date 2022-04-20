İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen ve bir personelin şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin olarak, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili Savcılığımız, Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir, umudumuz odur" dedi.

Patlamada yaralananları Bursa Şehir Hastanesinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ziyaret eden Soylu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

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Bakan Soylu, sabah 07.45 sularında infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi aracına Bursa-Mudanya yolunda bir direğin dibine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştiğini söyledi. El yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu değerlendirdiklerini anlatan Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili Savcılığımız, Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir, umudumuz odur. Aynı zamanda bu eylemin sonunda bir infaz koruma memurumuz şehit oldu, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Şehidin cenazesinin Bursa Adliyesi'ndeki törenin ardından Ağrı'ya gönderileceğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Hem ailesine hem de ülkemize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Burada, Şehir Hastanesi'nde 5 hastamız var. 4'ü bugün taburcu olabilecek nitelikte, zaten ikisi olaydan çok sonra patlamanın şikayetiyle buraya müracaatçı oldular. Yine Çekirge Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne müracaat var. Onlar da bugün itibarıyla Sağlık Müdürümüzün verdiği bilgi çerçevesinde taburcu olacaklar. Burada bir hastamız var. Diz kapağından yaralandı. Ameliyatını oldu ve diğer tedavileri gerçekleşiyor. Hem şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine, ülkemize tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

"Failler bulunacak ve cezalandırılacaktır"

Bakan Soylu, olay yerinde de incelemelerde bulunduklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Terör örgütü fırsat kollar. Eğer rehavet içinde olursak bu fırsatı bulduğu andan itibaren de eylem yapmaya çalışır. Birçok eylemi engelliyoruz, oluşmadan. Bu eylemle ilgili de inşallah yakın bir zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır. İnanıyorum ki arkadaşlarımızın hem Savcılığımızın hem Emniyetin soruşturmaları çok yakın bir zamanda netice bulacaktır. İnşallah yakın bir zamanda da kamuoyuna bunun bilgisini vermek nasip olur.

Hem etrafımızdaki coğrafya hem elbette ki Türkiye'nin içinde bu riskle her zaman karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekir çünkü terör örgütü özellikle terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışabilecektir. Önümüzdeki dönem özellikle Türkiye'nin iç istikrarını ve iç huzurunu bozmaya yönelik birçok eylem beklentisi elbette ki bize istihbari olarak sürekli iletilmektedir ancak bu konuda milletimiz emin olsun tüm Türkiye'de tüm güvenlik güçlerimizle huzurun ve istikrarın devamı için ve aynı zamanda bu tip eylemlerin de oluşmadan engellenmesi için gerekli tüm çalışmalar devletimizin tüm kurumlarının koordinasyonuyla yürümektedir."

Teröre hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğini aktaran Soylu, "Bu tip ufak hücrelerin de tamamen kökünün kazınacağını aziz milletimize bir kez daha bildirmek isterim. Allah milletimizi kötülüklerden muhafaza eylesin" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir eylem Türkiye’yi bu mücadelesinden geri koymayacaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise faillerin en kısa zamanda yakalanacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Elde edilen veriler bize bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor. Güvenlik güçlerimiz ve adli birimler gerekli tahkikatı yapıyorlar. Failler nereye giderlerse gitsinler, güvenlik güçlerimiz tarafından en kısa sürede yakalanacaktır. Ben bu olayın da kısa süre içerisinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Son zamanlarda cezaevlerinde kötü muamele ve işkence olduğunu öne süren ve bunu dillendiren çevreler var. Bu çevreleri Türk halkı tanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin her biri, ailelerinin devletimize emanetidir. Onların yaşamından sağlığından barınmasından devlet olarak sorumluyuz. Gardiyanlarımız, infaz koruma memurlarımız onların güvenliği için barınması için ve ihtiyaçlarını gidermek için görev yapmaktadırlar. Burada altını bir kez daha çizmek isterim. Zaman zaman bazı uluslararası raporlarda, en son ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı rapor gibi birçok raporda maalesef terör örgütlerinin iftiraları hakikatmiş gibi kamuoyuyla paylaşılıyor. Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yoktur. Biz AK Parti olarak 2005’te ceza kanunu ile işkence ve kötü muamelede zaman aşımını kaldırmış bir ülkeyiz. 10 sene de 20 sene de 50 sene de geçse işkence ve kötü muameleyle ilgili bir soruşturma zaman aşımından yararlanamaz. Bu konuda bu kadar net ve şeffafız. Bunu söyleyenler iddialarını ispat etmeli. Yoksa iftiralarla Türkiye’yi karalamaktan vazgeçmelidir. Bütün bu olaylarla ilgili açıklamalarımızı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bizim cezaevlerindeki infaz sistemi, dünyanın en iyi infaz sistemlerinden biridir. Şeffaflık, netlik, denetlenebilirlik, insan hakları ve hukuka riayet edilebilirlik ve diğer bütün imkanlar bakımından hem uluslararası denetime açık hem kamuoyuna açık hem de birçok denetleme kurumuyla yurt içinde denetleme yapılmaktadır. Bu olay üzerinden cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğunu ve bu nedenle bu olayların yapıldığını söyleyen birtakım hesapları görüyorsunuz. Buradan şunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu terör örgütleri propagandasıdır. Özellikle PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, DHKP-C terör örgütü ve bilumum terör örgütleri, son 1 aydır cezaevleri üzerine yoğun bir iftira kampanyası sürdürüyorlar. Biz iftiraları açıklamaktan geri kalmayacağız.”

Yaralı infaz koruma memurlarına şifa dileyen Bakan Bozdağ, “İnşallah bir daha böyle bir olay tekrar etmez. Tekrar etmemesi için de bütün devletimizin birimleriyle el birliği içinde çalışacağız. Bugün burada İçişleri Bakanımız ile olduğumuz gibi bundan sonraki çalışmalarda da devletimizin bütün birimleri terörün üzerine gitmeye devam edecektir. Hiçbir eylem Türkiye’yi bu mücadelesinden geri koymayacaktır” ifadelerini kullandı. (DHA)