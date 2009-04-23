İnek, 22 bin gene sahip

ABD Tarım Bakanlığı yönetiminde uluslararası bilim adamı ekibi, 6 yıl süren çalışmaların ardından ineğin gen haritasını çıkarmayı başardı.



İlk kez insan tarafından yetiştirilen bir memelinin gen haritasının çıkarıldığı ve 25 ülkeden 300'den fazla bilim adamının katıldığı çalışmanın, en iyi kalite sığır eti ve inek sütü üretmeye olanak vermesinin yanı sıra insan gen haritasının çıkarılması çabalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.



Çalışma sonucu evcil sığırın, yaklaşık 22 bin gene sahip olduğu ortaya çıktı.



"Bovine Genome Sequencing Project" adı verilen ve Amerikan Science dergisinin yarınki sayısında yayınlanacak projede araştırmacılar, tüm dünyada bulunan İngiltere kökenli Herford ineği soyundan faydalandı. Orta büyüklükteki kestane renkli söz konusu inek türü tüm dünyada yetiştiriliyor.



Araştırmayla ilgili bir açıklama yayınlayan ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack de büyükbaş hayvan sanayisinin 94 milyon baştan fazla ve 49 milyar dolarlık nüfusuyla Amerikan tarım sektörü için çok önemli olduğunu belirterek, sığırların gen haritasının çıkarılmasının, havyan sürülerini etkileyen genetik hastalıkları anlamaya, üreticilerin, hayvanlarının sağlığını korumak için antibiyotiğe bağımlılıklarını azaltarak daha sağlıklı et ve süt üretmelerine yardımcı olacağının altını çizdi.



Çalışmada yer alan Amerikan Ulusal Salğık Enstitüleri Direktör Vekili Dr Raynard Kington da sığırın gen haritasının çıkarılmasının insan gen haritası için de bir pencere açtığını söyledi.

