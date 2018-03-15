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Eğitim

İnegöl'de öğrencilerden Mehmetçik'e destek klibi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Afrin'deki Mehmetçik için klip çekip, selam gönderdi

15 Mart 2018 15:27

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Afrin\'deki Mehmetçik için klip çekip, selam gönderdi.
İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi, Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı gerçekleştiren Mehmetçik\'e destek amacıyla 350 öğrenciyle bir koreografi hazırlayıp klip çekti. \'Zafer Yakındır\' temasıyla gerçekleştirilen koreografide \'Zafer Yakındır\' yazısı ve \'Ay yıldız\' öğrenciler tarafından çizildi. Daha sonra \'Asker Duası\' adlı şiir tüm öğrenciler ve öğretmenler tarafından coşkuyla okundu. Koreografi, \'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez\' sloganı yazılarak tamamlandı. Okul Müdürü Mahmut Alpir, \"Kahraman Ordumuza öğretmen ve öğrencilerimizle sembolik bir destek vermek istedik. Semboller çok önemlidir. Bayrağımız istiklalimizin sembolüdür. Bizim burada yaptığımız sembolik destek, öğrenci ve öğretmenlerimizin dualarıyla dalga dalga askerimize ulaşacaktır\" dedi.

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