Indie Pop ekiplerinden Khruangbin ve Post Rockın en yeni örneklerinden Son Lux SALON'da

Modern saykedelik müziğin Teksaslı temsilcileri Khruangbin bugün ve yarın (2 Mart), 2016 yılında sonunda konuk oldukları Salon’da bir kez daha hayranlarıyla buluşacak. Teksaslı indie pop ekibinin konserinin arkasından 3 Mart Cumartesi akşamı sahne, post rock, trip hop grubu Son Lux’ın olacak. Yeni albümleri “Brighter Wounds”u City Slang etiketiyle hayranlarına bahşeden Son Lux, yepyeni şarkılarıyla Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında ilk defa İstanbul’da Salon’da olacak.

Khruangbin iki konserle Salon’da

Modern saykedelik müziğin Teksaslı temsilcileri

Teksaslı indie pop grubu Khruangbin, sound’larında kolaylıkla yakalanan egzotik ilhamlarının gücüyle bir anda uluslararası müzik basınının dikkatini çekti. Bonobo’nun iyi ve yeni müzik ihtiyacına ilaç gibi gelen Late Nights toplamasıyla iyice tanındı. Enstrümental surf-rock grubu The Shadows, müzikal tanrıları niteliğinde. Aynı anda hem saykedelik hem de dream-pop’a ithafta bulunan sound’larıyla, modern saykedelik müziğin son dönemde en beğenilen örneklerini sunuyorlar. 2016 sonunda konuk oldukları Salon’da herkesi kendilerine hayran bırakmışlardı, şimdi daha da fazla müzikseveri büyülemek için, yeni albümleri ‘Con Todo El Mundo’nun turnesi kapsamında yeniden Salon’dalar. Ekibin 1 Mart Perşembe akşamı saat 22.30’da başlayacak konserinin biletleri ayakta 65 TL, öğrenci 50 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir. 2 Mart Cuma gerçekleşecek konserin tüm biletleri tükenmiştir. http://saloniksv.com/tr/etkinlik/863/khruangbin

Son Lux son albümü “Brighter Wounds”dan parçalarla ilk kez İstanbul’da

Post-rock, dream-pop ve trip-hop etrafında gezen şarkıları hipnotize edici bir vokallerle sunan Ryan Lott önderliğindeki New Yorklu post rock, trip hop grubu Son Lux, ilk albümlerini 2008’de yayımlandı, hemen ardından ise NPR’dan “En İyi Yeni Grup” etiketini aldı. Childish Gambino, Mumford & Sons gibi isimleri bünyesinde taşıyan, “En iyi indie plak şirketi” ödüllü Glassnote Records ailesine katılan ekip, Lorde, Sufjan Stevens ve Woodkid ile birlikte çalıştı. Yeni albümleri “Brighter Wounds”u City Slang etiketiyle hayranlarına bahşeden Son Lux, yepyeni şarkılarıyla ilk defa İstanbul’da Salon’da. Garanti Caz Yeşili kapsamında, 3 Mart Cumartesi akşamı saat 22.30’da başlayacak konserin tüm biletleri tükenmiştir.