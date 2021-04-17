Indiana Jones 5'in kadrosuna Mads Mikkelsen de katıldı

Mads Mikkelsen, Harrison Ford ve Phoebe Waller-Bridge'in başrollerini paylaştığı Indiana Jones 5’in oyuncu kadrosuna katıldı. James Mangold’un yöneteceği filmin çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyor.

Uzun süredir gündemde olan ancak çeşitli sebeplerle bir türlü prodüksiyonuna başlanamayan yeni Indiana Jones filmi, oyuncu kadrosuna son olarak Phoebe Waller-Bridge’in katılmasıyla bir anda hiç olmadığı kadar heyecan verici bir projeye dönüşmüştü.



Filmloverss'ın haberine göre; Harrison Ford‘un Indiana Jones rolüyle geri döneceği yeni filmin başrollerinde Ford’a Phoebe Waller-Bridge‘in eşlik edeceği ortaya çıkmış ancak Waller-Bridge’in nasıl bir rolde karşımıza çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmemişti.



Şimdi ise filmin oyuncu kadrosuna son olarak Another Round filminde izleyici karşısına çıkan Mads Mikkelsen‘ın eklendiği açıklandı ve böylece filmin yarattığı beklentiler daha da yüksek bir seviyeye ulaştı.

Harrison Ford‘un kendisiyle özdeşleşen Indiana Jones rolüyle geri döneceği beşinci filmi, ilk dört filmi de yöneten Steven Spielberg’ün yönetmesi bekleniyordu. Ancak Spielberg sürpriz bir kararla filmi yönetmekten vazgeçti.



Seriyi, karaktere yeni bir soluk getirebilecek daha genç bir yönetmene bırakmak istediği söylenen Spielberg, bu kez yapımcılıkla yetinmeye karar verdi. Spielberg’in yerini alan isim ise 3:10 to Yuma, Logan, Ford v Ferrari gibi filmlerle tanınan James Mangold oldu.

Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge ve Harrison Ford’lu Indiana Jones 5'in 29 Temmuz 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.