Independent'ten Erdoğan'a yanıt: İnternet de her geçen gün...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Her geçen gün internete daha da karşı oluyorum" sözlerine İngiliz İndependent gazetesi karşılık verdi. Independent, Toplantının içeriği ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili bir haber yayımlayan Independent, haberi Twitter hesaplarından Erdoğan'ın sözlerine karşılık olarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı: 'Her geçen gün internete daha da karşı oluyorum'. "İnternet de her geçen gün ona karşı oluyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün akşam (2 Ekim 2014) Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) üyelerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Toplantıda internet sansürü ve medyayla ilgili konuşan Erdoğan, heyet temsilcilerine bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, hükümetin internet ortamını kontrol etme çabalarını savunan Erdoğan, “Her geçen gün internete daha da karşı oluyorum” ifadelerini kullandı.

Independent'ın Twitter hesabından paylaşılan mesaj şöyle: