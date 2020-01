Erdoğan: İnternete olan karşıtlığım her geçen gün daha da artıyor

Bazı kadın gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alan açıklamalarından dolayı dünyanın önde gelen ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştirilen Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetin interneti kontrol altına alma çabalarını savunarak, "İnternete olan karşıtlığım her geçen gün daha da artıyor" dedi. Türkiye’nin bazı medya organlarından şikayet eden Erdoğan, söz konusu TV ve gazeteleri, "Gezi eylemleri, yolsuzluk operasyonları ve rehine meselesinde çarpık ve kutuplaştırıcı yayın yapmakla" eleştirdi.

Erdoğan bu sözleri, dün akşam kabul ettiği basın özgürlüğü savunucularından oluşan uluslararası heyete sarf etti.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) üyelerinden oluşan heyet adına CPJ tarafından yapılan açıklamada Erdoğan’ın yanısıra Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, Türkiye’nin basın özgürlüğü karnesini ‘agresif biçimde’ savundu; buna karşılık gazetecilerin koşullarını iyileştirmek için çaba göstereceklerini söyledi.

NYT ile CNN’i unutmadı

CPJ açıklamasına göre Erdoğan, Türk medyasının bazı organlarının yanısıra The New York Times ve CNN International gibi yabancı medya organlarını eleştirmeyi de ihmal etmedi.

Açıklamada Erdoğan'ın internet üzerine sarfettiği şu sözlere yer verildi: “IŞİD ve benzeri terör örgütlerin interneet üzerinden kendilerine takipçi toplamasından duyduğu endişeyi gerekçe olarak gösteren Erdoğan, hükümetin interneti ortamını kontrol etme çabalarını savundu ve şöyle dedi: “Her geçen gün internete daha da karşı oluyorum.” (Erdoğan defended his government’s efforts to control online speech. “I am increasingly against the Internet every day,” he told the delegation).

Heyet tatmin olmamış

Ortaka heyete başkanlık eden CPJ Başkanı Sandra Mims Rowe ise randevudan ve duydukları vaatlerden memnun olduklarını belirtmekle birlikte görüşmelerden pek tatmin olmadıklarını şu ifadelerle dile getirdi: “Hükümet yektkilileriyle medyanın rolüne dair görüş birliğinde değiliz. Umarız uluslararası kaygıların derinliğini anlarlar.”

