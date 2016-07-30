T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Independent'ın manşetinden: "Suriye Türkiye gibi olacak" diye düşünürdüm, şimdi Türkiye Suriye gibi oluyor

Patrick Cockburn İstanbul'da bir hafta geçirdi, izlenimlerini yazdı

30 Temmuz 2016 13:51

Yayın hayatına dijital ortamda devam eden İngiliz The Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu Muhabiri Patrick Cockburn, darbe girişiminin ardından İstanbul'da bir hafta geçirdi ve gözlemlerini aktardı. The Independent’ın birinci sayfasından tam sayfa duyurduğu analizin başlığında “5 yıl önce Suriye’nin Türkiye gibi olacağını düşünürdüm. Şimdi Türkiye Suriye gibi oluyor” dendi.

Gazete, başlık altında İrlandalı usta gazetecinin bir hafta İstanbul’da kaldığını vurgularken, “Patrick Cockburn, sevgili ülkesi için hayıflanıyor” ifadesini kullandı.

Patrick Cocburn’ün kapsamlı Türkiye analizinden satırbaşları şöyle:

- Bir zamanlar Ortadoğu için büyük umut olan Türkiye, güçsüzleşti ve istikrarsızlaştı.

- Darbe girişimi ve tasfiyeler, Türkiye’yi sarsıyor. Uzun yıllar devletin belkemiği olan Türk Silahlı Kuvvetleri, kargaşa hali içerisinde.

- General ve amirallerin yaklaşık yüzde 40’ı, aralarında üst düzey ordu komutanları da var, gözaltına alındı ya da görevden alındı.

-  5 yıl önce Türkiye Ortadoğu’daki en istikrarlı ve başarılı -komşularına örnek olabilecek- bir ülke gibi görünüyordu. Fakat Irak ve Suriye Türkiye gibi olacağına, Türkiye politik, etnik ve mezhep ayrılığı bakımından onlar gibi oluyor.

- Hem IŞİD hem El Nusra Cephesi gibi El Kaide tipi diğer hareketler, darbe girişimini ABD’nin desteklediğine inanan birçok insanın bulunduğu Türkiye’deki Amerikan karşıtı havadan faydalanacak.

- Birçok Türk’ün yaşananlarının ciddiyetini fark etmeleri için zaman geçti. Fakat darbe girişiminin silahlı kuvvetler içindeki hoşnutsuz küçük bir kliğin işi olmadığı; daha çok Türk devletini devirmek için on yıllardır hazırlanan ve başarılı olabilecek büyük bir komplonun ürünü olduğu netleşiyor.

- Birçok Türk (yalnızca Erdoğan’ın destekçileri değil) darbe girişimine yönelik göstermelik kınamalar dolayısıyla yabancı hükümetleri ve medyayı eleştiriyor. Onlar, eğer darbe başarılı olsaydı, Türkiye’nin tam bir askeri diktatörlükle ya da iç savaşla, ya da her ikisiyle birden karşılaşacağına dikkat çekiyor.

- İstanbul merkezli düşünce kuruluşu Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi Araştırma Direktörü Sabiha Senyücel, “Darbe girişimi akşamı, hayatımın en kötü akşamıydı” diyor. Senyücel, yabancı yorumcuların bunun, demokratik olarak seçilmiş bir hükümetle askeri darbeciler arasındaki bir savaş olduğunu dikkate almamalarından şikâyet ediyor.

- Gülenciler silahlı kuvvetler kurumuna çok kolaylıkla girdi, çünkü 2002-2013 yılları arasında Erdoğan ve onun AKP’siyle sekülerlere karşı birleştiler.

ETİKETLER

independentmanşettürkiyedarbe

İlgili Haberler

Erdoğan'ın tepki gösterdiği ABD'li komutan: Darbe suçlaması talihsizliktir...

Erdoğan,"Sen kimsin, haddini bil; darbeci senin ülkende" demişti

"Darbe girişiminden sonraki haftada Türk halkı 8.7 milyar dolar çekti, TL’ye çevirip yine bankaya yatırdı"

"Halkın bankalardan çektikleri dövizin Türk parası karşılığı yaklaşık 27 milyar TL"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24