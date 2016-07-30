Erdoğan'ın tepki gösterdiği ABD'li komutan: Darbe suçlaması talihsizliktir...

"Bugüne kadar mükemmel olan işbirliği ve eşgüdümün bundan sonra nasıl olacağı konusunda kaygılıyız" diyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel sözlerine açıklık getirdi. Suçlamalar için 'talihsizlik' diyen Votel, "Türkiye bölgede yıllardır sıra dışı ve önemli bir ortak oldu. Türkiye'nin devam eden işbirliğini takdir ediyoruz ve gelecekte de ortaklığımızı sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, "Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgim olduğu yönündeki haberler talihsiz ve kesinlikle doğru değil" dedi.

Votel dün darbe girişimin ardından Türk ordusundaki işbirliği içinde bulundukları birçok askeri yetkilinin tutuklandığını belirterek "Bunun Türkiye ile mükemmel olan işbirliği ve birlikteliğin seviyesini etkilemesinden kaygı duyuyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Votel'e şu sözlerle tepki göstermişti:

"Sen kimsin? Bir defa haddini bileceksin, kendini bileceksin. Sen benim ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik kalkıp, bu darbe girişimini püskürten bu devlete demokrasi adına teşekkür edeceğine tam aksine darbecilerin yanında yer alıyorsun."

"Zaten darbeci senin ülkende. Darbeciyi senin ülkende zaten besliyorsunuz. Benim milletimi asla inandıramazsınız, milletim şu anda bu tezgahın içinde olanları da biliyor ve bu tür açıklamalar bu işin arkasında kimlerin olduğunu, üst aklın kimler olduğunu da gayet iyi biliyor ve bu açıklamalarla da kendinizi açığa çıkarıyorsunuz, açığa veriyorsunuz. Türkiye bu oyunlara gelmeyecek."

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Votel suçlamaları reddetti ve "Türkiye uzun yıllardır bölgede olağanüstü ve hayati önemde bir ortak. Türkiye'nin devam eden işbirliğini takdirle karşılıyoruz ve IŞİD'le mücadelede ortaklığımızın sürmesini umuyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz da Votel'in darbecileri desteklediği iddialarını reddetti ve ABD'nin darbe girişiminden önceden haberi olmadığı söyledi.