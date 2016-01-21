Independent: Pakistan'daki katliam Erdoğan için kötüye işaret

İngiliz Independent gazetesinin tecrübeli Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, İslamcıların Pakistan'da eski müttefiklerine sırt çevirmesinin Türkiye için de bir uyarı olması gerektiğini yazdı.

Robert Fisk'in gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan analizi, Pakistan'ın Peşaver kenti dışında dün bir üniversitede yaşanan katliamın hatırlatılması ile başlıyor.

Robert Fisk'e göre dünkü olay, Pakistan'ın, Başbakan Navaz Şerif'in iddia ettiği gibi "terörizmi fethetmekten" çok uzak olduğunu gösteriyor ve yine Fisk'in deyimiyle Şerif'den "çok daha kibirli" olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de kötüye işaret.

Fisk yazısında şu yorumu yapıyor:

"Türkiye, Suriye'den gelen yabancı savaşçıların ve kaçakçıların sınırlarını bir kanal olarak kullanmasına izin verdi. Tıpkı Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı 1979'da işgal etmesinin ardından Pakistan'ın yaptığı gibi. Şimdi ise tıpkı Pakistan gibi insanlarına yönelik şiddetli saldırılara maruz kalıyor."

Independent'ın tecrübeli muhabiri kendi ifadesiyle "Erdoğan hükümetinin", tıpkı Pakistan Cumhurbaşkanı Ziya ül Hak'ın 1970'li yıllarda yaptığı gibi giderek İslami karakterini daha fazla ön plana çıkardığını belirtiyor.

"IŞİD, Türkiye'de devlete sızmış gibi görünüyor"

Robert Fisk'in yazısından bazı satırlar şöyle:

"Pakistan'ın güçlü istihbarat servisleri, Sovyetler Birliği ile savaşan mücahitlere silah gönderdiler, daha sonra da Taliban'la işbirliği yaptılar. Taliban, Pakistan ordusuna ve istihbarat kurumlarına sızmayı başardı. Şimdi ise Türkiye'de IŞİD'in bazı unsurları devletin aygıtlarına sızmış gibi görünüyor..."

"Navaz Şerif, Pakistan'ın 'terör belasını' yok etmek için birleştiğini söyleyip duruyor. Türkiye ise Rusya ile Amerika arasında Suriye yüzünden kendi 'Soğuk Savaşına' girişmiş durumda ve tıpkı Pakistan gibi aynı tehlikeli kartlarla oynuyor."

"Türklerin jokeri Kürtler ama Türkler kendi terörizm 'belalarının' hem IŞİD'i hem de Kürtleri içerdiğini iddia ediyorlar. İki silahlı grupla aynı anda mücadele etmek ise düşüncesizce alınmış bir karar."