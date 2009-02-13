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Sağlık

İncir ve çilekle cinsel gücünüzü ateşleyin

Yarın partnerinizle 'Sevgililer Günü'nü kutlarken, afrodizyak yiyeceklerin nimetinden de yararlanabilirsiniz.

13 Şubat 2009 02:00

Yarın partnerinizle 'Sevgililer Günü'nü kutlarken, afrodizyak yiyeceklerin nimetinden de yararlanabilirsiniz.

Beslenme Uzmanı Banu Kazanç Sabah gazetesine yaptığı açıklamada; çilek ve incirin cinsel gücü artırdığını belirterek, diğer afrodizyakları da şöyle sıraladı:

* Çikolata: Beyindeki serotonin seviyesini artırır ve mutluluk hissi verir. Kadınlar, erkeklere oranla çikolatanın bu özelliklerine karşı daha duyarlıdır. Çikolatanın içindeki yüksek şeker ve kalori, cinsel uyarıcıdır.

Düzenli kullanın

* Çilek: Cilt sorunları için en iyi meyvelerden birisi olan çilek, aynı zamanda güçlü bir afrodizyaktır.
* Fıstık ve fındık: E vitamini içeren, insanı mutlu eden fıstık ve fındık cinsel gücü artırır.
* İncir: Erkeklerin cinsel gücünü olumlu etkiler. Bir kilosunda 2 bin 900 kalori bulunan incir, E ve B vitaminleri bakımından da zengindir.
* Muz: Kokusuyla bile mutluluk veren muz, özellikle kabuğu ile pişirildiğinde cinsel gücü oldukça artırır.
* Avokado: Avokadoda bulunan temel yağ asitleri ve antioksidanlar seks hormonlarının üretimini hızlandırır. Haftada üç kez avokado yiyenlerde meyvenin etkisi iki hafta içinde görülür.
* Badem: Üretkenliğin sembolü olan bademin yemeklerden sonra ikram edilmesi öneriliyor.

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