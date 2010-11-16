-İNCE: İSTİFA SORUMLULUK SAHİBİ İÇİN GEÇERLİDİR YALOVA (A.A) - 16.11.2010 - CHP Grup Başkanvekili ve Yalova milletvekili Muharrem İnce, istifaya davet ettiği Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun kendisine verdiği yanıtla ilgili olarak, ''İstifa, görev ve sorumluluk sahibi için geçerlidir. Görev ve sorumluluğunun bilincinde olmayanlar için böyle bir çağrının yersiz olduğunu anlamış bulunuyorum'' dedi. İnce, yazılı açıklamasında, Yalova'da 13 Kasımda düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14 Kasımda yanıt verildiğini hatırlattı. Tarafına ulaştırılan bakanlık açıklamasını görünce, değerlendirmelerinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüğünü ifade eden İnce, ''Benim muhatabım kendisi olduğu halde, yanında istihdam edilen ve devlet memurlarından oluşan bakanlığın bir birimi aracılığıyla, üstelik isimsiz bir yazıyla tarafıma cevap verilmesi, politik düzeyde beceriksizliğin ve basiretsizliğin yeni bir kanıtı ve göstergesidir'' görüşünü savundu. İnce, sözlerine bakanlık çalışanlarının değil, Bakan Çubukçu'nun yanıt vermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Kendiniz cevap verme yerine emrinizdekilere yazdırdığınız açıklama, açıkça hukuksuzluğun, kanun bilmezliğin ve tanımazlığın bir ifadesidir. Basın ve Halkla İlişkiler birimi çalışanları Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidirler. Dolayısıyla siyasi partiler karşısında tarafsızdırlar. Benim talebimin ciddiyeti üzerine laf edemeyecekleri gibi bilgilendirmenin dışında yorum ve dahası yalan içeren açıklamalar yapamazlar. Size eğitim işlerini bilmediğinizi söylemiştim, görüyorum ki hukuk işlerini de bilmiyorsunuz. Ben açıklamamda partizancılığın ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlatmıştım. Beni yanıltmadınız. Uzağa gitmeye gerek yok, bu metin tek başına her şeyi açıklamaya yeter. Önceki açıklamamda sizi istifaya çağırmıştım. Şimdi o sözümü geri alıyorum. İstifa, görev ve sorumluluk sahibi için geçerlidir. Görev ve sorumluluğunun bilincinde olmayanlar için böyle bir çağrının yersiz olduğunu anlamış bulunuyorum. Politikayı, bakanlığı, memurlara yaptıran bir bakan için ne denilebilir ki? Aynen devam ediniz. Otomatik pilot işini yapıyor.''