İnce'den Yıldırım tepkisi: Silahları kuşanarak gelinmez; Anayasaya, mertliğe ve etik değerlere aykırı

CHP’nin 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, AKP'nin İstanbul adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeden kampanya yürütmesini eleştirdi. İnce, "Silahları kuşanarak gelinmez. Anayasaya, mertliğe ve etik değerlere aykırı. Bırakacaksın görevini, geleceksin aslanlar gibi yarışacaksın" dedi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu Beylikdüzü’ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili daha sonra gençlerle sohbet toplantısına katıldı.

Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeden kampanya yürütmesini eleştiren İnce, “Silahları kuşanarak gelinmez. Anayasaya, mertliğe ve etik değerlere aykırı. Bırakacaksın görevini, geleceksin aslanlar gibi yarışacaksın. Demek ki kaybedeceğini düşünüyorsun ki istifa etmiyorsun. Zamanında Sayın Yılmaz Ateş TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Anayasal olan da budur” dedi.

Ekrem İmamoğlu da, “Bir abi olarak sesi bile bize rahatlık veriyor” ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın randevu talebine olumlu yanıt verdiğini ve bugün saat 17.00’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüşeceklerini söyledi.

AKP’nin seçime kadar belirli konuları gündeme getireceğini söyleyen İnce, “FETÖ’nün iadesi, sınır ötesi operasyonu ve faturalardaki indirimi konuşacaklar. Askeri ücretin yükselmesini de konuşacaklar. 31 Mart’tan sonra ise indirimi bitirip bildirimi konuşacaklar. Bir kaşıkla verileni kepçeyle alacaklar” diye konuştu. İnce, İmamoğlu’nun İBB başkanı seçilmesi halinde İstanbul’un refaha kavuşacağını anlattı.

Öğrencilere çağrı

Seçimlerde 600 ila 700 bin arasında öğrencinin okulları nedeniyle ikametgâhlarının bulunduğu ile gidemeyeceğini belirten İmamoğlu, “Lütfen kayıtlarınızı İstanbul’daki adreslerinize aldırın. İstanbul’un geleceği için çalışabilelim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği konuşmasında, " Bizim beldede bizim amcaoğlunun, filancanın kazanması lazım. Ankara'dan, İstanbul'dan göç yapalım. Taşıyalım, gidelim, bindirilmiş kıtalarla seçim kazanalım... Böyle şey olmaz. Bu işgalin farklı türüdür. Biz bunu İçişleri Bakanlığımızla yakın takibe alacağız. İçişleri Bakanlığı harekete geçecek" demişti.

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İnce de, “Değişimi 3 grup yapabilir. Sanatçılar, gençler ve bilim insanları. Çünkü bunlar toplumun bir adım önündedir” diye konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında dün Bağcılar Şoförler Esnaf Odasını da ziyaret etti. Bağcılar Şoförler Odası Başkanı Mustafa Nuhoğlu İstanbul’daki şoförlerin mağdur olduğunu belirterek, “Senelerdir sadece yüzde 12 zam aldık. Uber meselesi bizim için en büyük dert. Binali Yıldırım Uber’e hak tanıyacanı söylemişti. Şoförler perişan” dedi.

Nuhoğlu, İmamoğlu’na destek olacaklarını söyledi. İmamoğlu da “Adalet duygusuna ve vicdana inanan birisiyim. İlk göreve geldiğimde bu sorunlara çözüm getireceğim. Herkes çözümün bir parcası olacak” diye konuştu.

İmamoğlu, Bağcılar’da esnafı da ziyaret etti. AKP Bağcılar İlçe Başkanlığı’nın standını da ziyaret eden İmamoğlu’na AKP’liler çay ikram etti.