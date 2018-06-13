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Politika

İnce'den Erdoğan'a Türk bayrağı cevabı: Sadece prompter'ı değil gözü de bozuk!

"Bayrak yok diye ya seni kandırmışlar yine ya da gözlerin görmüyor"

13 Haziran 2018 02:34

T24 Haber Merkezi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazartesi günü Diyarbakır’da yaptığı mitingde Türk bayrağı olmadığını savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap verdi.

Kişisel Twitter hesabından Diyarbakır mitinginde çekilen selfie’li bir fotoğrafını paylaşan İnce, son dönemde gelen ‘propter’ tartışmasına da göndermede bulunarak, “Sadece prompter’ı değil gözü de bozuk! Bak Sayın Erdoğan burası senin Türk Bayrağı yok dediğin Diyarbakır. Bayrak yok diye ya seni kandırmışlar yine ya da gözlerin görmüyor. Göz doktoruna gitmeni tavsiye ediyorum” dedi.

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