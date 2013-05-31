İnce'den Erdoğan'a: Polislere güvenme

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "İki ayyaş" ifadesi nedeniyle sert bir dille eleştirdiği Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Eğer Atatürk'ü kast ediyorsan, sana o meclisi dar ederiz. Etrafındaki 3 bin polise güvenme" diye seslendi.



Başbakan Erdoğan'ın AKP Grup Toplantısı sırasında kullandığı "İki ayyaşın yaptığı yasa" ifadesi siyasetin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Partisinin Yalova il teşkilatında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada konuya değinen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Erdoğan'a sert ifadelerle yüklendi.

"Yine Başbakan bir laf söyledi. 'İki ayyaşın yaptığı kanuna mı ' dedi. Bu topraklarda Atatürk’e, İsmet İnönü’ye 'ayyaş' diyecek bir babayiğidi analar doğurmamıştır" ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti:

"Eğer sen onu kast ediyorsan sana o lafı yediririz biz. Sana o meclisi dar ederiz. Haddini bileceksin. Ondan sonra da sözcüsü kıvırıyor. 'Lafın gelişi söylemiş bunu' diyor. Lafın gelişi değil prompter akışına göre konuşuyorsun sen. Prompterdan öyle aktığı için öyle konuştu. Eğer öyle akmasaydı, o arıza yapsa zaten ne söyleyeceğini bilemezsin sen.

Eğer Atatürk’ü kast ediyorsan sana bu memleketi dar ederiz biz. Gücüne güvenme, etrafındaki 3 bin polise güvenme. Gün gelir devran döner, keser döner sap döner, bir gün hesap döner, bir gün seni perişan ederiz. Bu millet bunu anlayacaktır. Kurucusuna, bu topraklarda bağımsızlık mücadelesi veren insanlara bu saygısızlığı yapma cesaretini gösteriyorsan sana bunun hesabı sorulacaktır diyorum."



'Neden Atatürk'ün ismini vermiyorsun?'



İnce, 3'üncü köprüye verilen isimle ilgili de eleştirilerde bulundu.

Yavuz Sultan Selim isminin Alevi vatandaşlarca tepkiyle karşılandığını söyleyen İnce, "Atatürk’ün adını niye veremiyorsun? Bizim tarihimizde toplumun bütün kesimlerinin kabul edebileceği bir isim yok mu?" diye konuştu.

Köprüye toplumun tamamının kabullenebileceği bir isim verilmesi gerektiğini dile getiren İnce, şunları söyledi:

"Yani bu toplumun hepsinin kabullenebileceği tarihimizden bir isim yok mu. Neden Yavuz Sultan Selim ismini veriyorsun Bu isimden alınan, gücenen, bu isimden tarihle ilgili sıkıntıları olan inanç gruplarımız var bizim. Bunlar bizim insanlarımız, bu toprağın insanları.

Niye bunları incitiyorsun Neden bu toprağın insanlarını bölüyorsun, parçalıyorsun Başka isim mi bulamadın Diyor ki Cumhurbaşkanı birinci köprü Atatürk Köprüsü'ymüş. Yalandan kim ölmüş. Birinci köprünün adı Boğaziçi Köprüsü’dür.

Atatürk’ün adını niye veremiyorsun? Bizim tarihimizde toplumun bütün kesimlerinin kabul edebileceği bir isim yok mu? Başbakan geçmişte 3’üncü köprü bir cinayettir demişti. Doğru, 3’üncü köprü bir cinayettir diyor, bugün de 3’üncü köprüye 'Yavuz Sultan Selim' ismini veriyor. Bu toplumu barıştırmaz. Bu topluma huzur getirmez. Bu toplumu bölmeye yarar, Başbakan da toplumu bölmek için, ayrıştırmak için elinden geleni yapıyor."



'Sen emperyalistlerin hizmetkârısın'



İnce, Başbakan Erdoğan'ın bir açılıştaki "Ben kral değil, sizin hizmetkarınızım" sözlerine de değindi.

"Senin hizmetkar olduğunu biliyoruz ama sen vatandaşın hizmetkarı değilsin" diyen İnce, şöyle devam etti:

"Sen egemen güçlerin hizmetkarısın. Sen emperyalistlerin hizmetkarısın. Ne zamandan beri hizmetkarlar vatandaşa gaz sıkıyor, ne zamandan beri hizmetkarlar Taksim’e AVM yapıyor. Ne zamandan beri bu toplumda hizmetkarlar bir buçuk liralık ilacı 12 liraya alması için zorunlu reçete istiyor. Ne zamandan beri hizmetkarlar milletin ne yediğine ne içtiğine karışıyor. Hesabını hep birlikte tabii ki soracağız. Taksim’e AVM yapacaklarmış. Dün gece oradaydık. Onlar AVM yapmak için ağaç kesiyorlar. Gelsinler Yalova’ya da onlara bir ders verelim. Bir çınarın dalını kesmemek için evin temelini yürüten Mustafa Kemal Atatürk’ten gelsinler Yalova’ya da onlara güzelce anlatalım."