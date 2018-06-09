İnce'den Erdoğan'a: Erdal İnönü rahmetli, o gelemez ama çok istiyorsan sen gidebilirsin yanına!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına devam ediyor. Sakarya mitinginde konuşan İnce'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

-Tam otobüsten ineceğim vekil arkadaşım 'gömleğinde leke var' dedi. Kalem lekesiymiş. Ben de dedim ki bir fizikçide olakcak leke sadece mürekkep lekesidir. Çakma ekonomist var ya, diplomasız ekonomist. İlk Nobel ekonomi ödülünü alan ekonomist, bir fizikçidir.

-1981 yılı, muavinlik yapıyorum. Şeker fabrikasından küspe alıp, hayvancılara satıyoruz.

-Ben kuantum diyorum, beyefendi kıraathane açacağım diyor. Diyor ki aslında, ben size iş bulamam, öğretmenler ben sizi atayamam, sağlıkçılar siz de iş beklemeyin. Kıraathane açacağım, çayları demleyeceğiz, kekleri koyacağız. Kekliyor yani aklı sıra. Ben kıraathane değil fabrika açacağım.

-Erdoğan çok istiyorsa ben ona eski cumhurbaşkanları için kıraathane açarım, kekler de benden.

-Bir insan, "Şehir hastaneleri çok güzel, müşterisi de bol" der mi? Hastaya müşteri denir mi? Garanti verdiler ya, mecbursunuz, hastalanacaksınız diyor. Bu mu ülkeyi kalkındıracak?

-Rahmetli Erdal İnönü FETÖ'cüymüş. Sonra da gelsinler konuşalım diyor. Adam rahmetli. Erdal İnönü gelemez, istiyorsan sen gidebilirsin yanına! Ailesi aradı, Erdal Bey rahmetli oldu gidemez, aile adına sen gidebilirsin dediler. Gelsinler konuşalım dedin ya, Erdoğan'a sesleniyorum. Ben Erdal İnönü adına konuşmaya varım, istediğin kanalda, istediğin zaman. Yüreğin varsa, bilgin, cesaretin varsa çık karşıma!

-Birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın diyor. Söz bırakacağım. Ama benim de bir isteğim var. Seninle bir televizyon kanalında ekonomi tartışmak istiyorum. Yüzde 51.9'la seçildin cumhurbaşkanı, altında oy aldığında sen bırakacak mısın siyaseti? Madem meydan okuyorsun, ben de sana meydan okuyorum. Meydan boş değil; unutma, her kuşun eti yenmez!

-Otomobil yapacağız diyor, kaportasına talip. Ben otomobilin beynine talibim beynine.

-Meydanları geziyor, bizle FETÖ arasında bağlantı kuruyor. Biz dedi, gelmeden önce ambulansları köpekler çekiyormuş. Herhalde Sibirya'yla ilgili belgesel izledi. Bir de buzdolabı medeniyet göstergesiymiş. Ben köylü ailesi çocuğuyum, 40 sene önce bizim evde buzdolabı vardı. Erdoğan bir şey yaptı ama, buzdolabının içini boşalttı. Madem Erdoğan'ın dediği gibi bir Türkiye var, o zaman izleyelim.

-Sosyal medyada bir şeyler yapıyorlar. Camiyle benim fotoğraflarımı üst üste çakıştırıyorlar. Samsun'da sahneye gençler bisiklet getirdi, bindim. Almışlar bunu camiye monte etmişler. Camide bisiklete binmişim sözde. Sözde amide zeybek oynuyorum. Sakaryalı kardeşim bunlar Müslüman mı? Bunlar sahtekar! Bunlar zavallı zavallı!

-Biz iktidara gelmeden önce MR mı vardı diyor. Haklısın, yoktu. Biz fal baktırıyorduk, kurşun döktürüyorduk!

-Mutfaktaki enflasyon yüzde 30'un üzerinde. Eğitimde son sıradayız. Zihniyet şatafat, savurganlık, israf. Biz zihniyeti yok edeceğiz. İsraf ekonomisinden İnsaf ekonomisine geçeceğiz.

-Erdoğan Sakarya'ya geldi mi, dört parmak gösterdi mi? Ben size anlatayım. Bir, Erdoğan'ın döneminde yoksulluk var mı, var. Yolsuzluk var mı, var. Yasaklar var, yalan var. Al sana 4 parmak işte.

-Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında kralın adamı değil, adamın kralı olacaksınız!

-(Rahatsızlananlar olması üzerine) Kendinize dikkat edin. Rahatsız olanlar öne gelmesin, sıkışık oluyor. Şapkalarınızı da takın. Daha çok işimiz var. Yorgunluk yok, hastalanmak yok, mazeret yok; zafer var zafer!

-Sen çocuğun bezinden yüzde 18 KDV alıyorsun, sonra 5 tane yap diyorsun. Senin görevin bu değil. Senin görevin çocuk sayısını belirlemek değil, KDV'yi düşürmek.

-Seçimi kazanacağımı nereden anlıyorum biliyor musunuz? Damat, milletvekilliğine müracaat etti. Bakan olamayacak. Demek ki seçimi kaybedeceklerini düşünüyorlar.

-Kampanyaya başlarken, ikinci tura kalır bu iş diyordum. Ama 35 günde gördüm ki, ikinci tura kalmaz. İlk turda biter bu iş.