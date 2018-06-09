CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'den 'Erdoğan Türkiyesi' videosu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sakarya'daki seçim mitinginde 'Erdoğan Türkiyesi' videosu izletti. Videoda, Ermenek'teki maden faciasında hayatını kaybeden madencinin annesi, 2014 yılında Van'da hastalanan ve yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemediği için hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki Muharrem bebek, kanser ilaçlarını devletin karşılamasını istemesinin ardından dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 'cebine para sıkıştırmaya' çalışmasına "Ben dilenci değilim" diye tepki gösteren ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Dilek Özçelik yer aldı.